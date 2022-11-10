Диплом почетного доктора наук вручен Князю за его вклад в дело охраны окружающей среды.
Князь не сочетал высшее образование со своими княжескими обязанностями. Почетный титул и диплом доктора наук ему присвоен в знак признания его вклада в дело сохранения биологического разнообразия, устойчивого развития и борьбы с глобальным потеплением. Таким образом, он стал почетным доктором наук в лесном хозяйстве и охране окружающей среды.
Князь получил удостоверение из рук ректора Средиземноморского университета региона Калабрии, Джузеппе Цимбалатти, во время своего ознакомительного визита по историческим местам семьи Гримальди на юге Италии.
По случаю церемонии Князь облачился в докторскую мантию и после речи ректора и председателя правления региона, Роберто Оккьюто, выразил свою благодарность за вручение этого почетного звания. В своей ответной речи Князь Альбер II поблагодарил Средиземноморский университет региона Калабрии.
Диплом был вручен в актовом зале, после чего Князь был приглашен на праздничный коктейль в присутствии руководства университета, общественности, региональных и местных властей, а также монакской делегации.
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