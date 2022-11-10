Диплом почетного доктора наук вручен Князю за его вклад в дело охраны окружающей среды.

Князь не сочетал высшее образование со своими княжескими обязанностями. Почетный титул и диплом доктора наук ему присвоен в знак признания его вклада в дело сохранения биологического разнообразия, устойчивого развития и борьбы с глобальным потеплением. Таким образом, он стал почетным доктором наук в лесном хозяйстве и охране окружающей среды.

Князь получил удостоверение из рук ректора Средиземноморского университета региона Калабрии, Джузеппе Цимбалатти, во время своего ознакомительного визита по историческим местам семьи Гримальди на юге Италии.

© Гаетан Люси (Gaetan Luci) / Княжеский дворец

По случаю церемонии Князь облачился в докторскую мантию и после речи ректора и председателя правления региона, Роберто Оккьюто, выразил свою благодарность за вручение этого почетного звания. В своей ответной речи Князь Альбер II поблагодарил Средиземноморский университет региона Калабрии.

Диплом был вручен в актовом зале, после чего Князь был приглашен на праздничный коктейль в присутствии руководства университета, общественности, региональных и местных властей, а также монакской делегации.

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