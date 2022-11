Lors de son voyage dans le sud de l’Italie, le Prince Albert II va recevoir plusieurs citoyennetés en plus d’un doctorat.

Pas de vacances pour le Souverain. La semaine dernière le Prince Albert II était aux Etats-Unis, cette semaine, direction l’Italie. Pendant trois jours, dès lundi 7 novembre, le Prince est dans le sud de l’Italie et plus précisément à Gerace, Cittanova et Molochio. Trois villes ayant appartenu à une branche de la famille Grimaldi entre le 16ème et le 18ème siècle.

Durant son séjour, le Prince inaugurera de nouveaux panneaux pour signaler l’appartenance des villes aux « Sites historiques Grimaldi de Monaco ». Le Souverain recevra également la citoyenneté d’honneur des trois villes et ne manquera pas de visiter les lieux emblématiques des sites historiques comme le Musée national de la Grande-Grèce à Reggio de Calabre, la crypte gréco-byzantine de la cathédrale de Gerace ou encore l’ancien palais des Grimaldi de Cittanova. A Molochio, pour son dernier jour, le Prince pourra admirer la vue depuis le Belvedere Catorella qui donne sur le Parc National de l’Aspromonte et terminera par visiter le Sanctuaire Maria Santissima Immacolata di Lourdes.

Prince Albert II : Docteur en sciences forestières et environnementales

Pour l’occasion, la Fondation Prince Albert II a organisé une soirée de Gala pour l’environnement, lundi soir à Reggio de Calabre. Avant le grand Gala, une cérémonie a eu lieu au sein de l’Université de la ville où le Prince s’est vu remettre un Doctorat Honoris Causa en sciences forestières et environnementales, en signe de son engagement dans la préservation de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique.

Non loin de l’Egypte, le Prince en profitera pour se rendre, à l’issue de son voyage, à la COP27.