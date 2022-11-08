В честь Княгини Грейс Княгиня Шарлен надела колье «la vie en rose» с бриллиантом «Грейс».

После посещения культурных заведений Вашингтона и Нью-Йорка Князь Альбер II и Княгиня Шарлен побывали на торжественном приеме Фонда Княгини Грейс в вечно неспящем городе.

© Оливье Уитель (Olivier Huitel)

Фонд был создан Князем Ренье III. Он призван поддерживать молодых артистов, как это делала при жизни Княгиня Грейс. На сегодняшний день более 800 молодых талантов воспользовались этой поддержкой.

В этом году жюри отобрало 22 лауреата на помощь в их развитии в труднодоступном мире театра, балета и кино. Победители получили стипендии по 10 000 долларов каждый.

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© Оливье Уитель (Olivier Huitel)

В эфире Monaco Info Габриель Сакер, молодая актриса, выпускница Juilliard School, объяснила ситуацию молодых актеров в трудном начале карьеры: «Закончив учебу, вы прилагаете все силы, чтобы добиться успеха, не смотря на постоянные трудности. Эта финансовая помощь очень ценна. (…) Она меня уверенно вдохновляет на долгий путь сотрудничества и невероятных поддержек.»

Еще семь артистов получили стипендии в помощь на финансирование особого проекта. Другие два получили стажировки для завершения текущего проекта.