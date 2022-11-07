Осталось всего две недели!

Петанк, тир, уличный боулинг, аттракционы… До 19 ноября, под солнцем Княжества, Монакской ярмарке есть чем порадовать любопытных посетителей. В монакском порту за 1-7 евро можно посетить все игровые стенды и аттракционы. На двух этажах ярмарки – бесконечное количество мягких игрушек для детей и острые ощущения для взрослых.

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Развлечения обслуживаются различными выездными кафе. В них – чурросы, сладкая вата, напитки и десятки разных конфет. Монакская ярмарка с аттракционами продлится еще 12 дней. Она будет открыта ежедневно с 11:00 до 23:00 (аттракционы – с 14:00). В пятницу, субботу и в канун праздников ярмарка будет работать до полуночи.