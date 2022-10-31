Киноконцерт, представление с дронами, музыкальная комедия и струнный дуэт – 19 ноября и в предшествующие дни.

Приближается национальный праздник! Чтобы достойно встретить это событие, мэрия Монако организует три представления. Эти спектакли для монегасков и резидентов будут полностью бесплатными.

Празднества начнутся 9 ноября киноконцертом для детей от пяти лет. В 15:00 в центре Лео Ферре два чемпиона по Beatbox Loopstation – SARO и Алексиньо – придут дублировать фильм «Огги и тараканы».

Накануне национального праздника, в 20:00, небо над Княжеским дворцом осветит воздушный танец дронов. В течение 12 минут 200 дронов будут вальсировать в небе в ритме музыки. Шоу задумано и поставлено монакской компанией MC-Clic.

Чуть позже, в 21:00, в центре Лео Ферре выступит группа «Les Franglaises». Она представит бурную музыкальную комедию, состоящую из некоторых наиболее известных английских хитов, дословно переведенных на французский язык.

В сам день национального праздника сестры Камий и Жюли Бертолле представят на скрипке и виолончели «увлекательный мир старых и новых сериалов – их самые красивые музыкальные темы, написанные для телеэкрана».

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Приглашения можно получить в центре Лео Ферре: в четверг, 3 ноября, для монегасков, а в пятницу, 4 ноября, для резидентов – с 08:30 до 18:00. Не забудьте взять с собой удостоверение личности, удостоверение резидента или свидетельство о браке, чтобы подтвердить свой статус.

Дополнительная информация: Мэрия Монако