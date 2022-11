Il 19 novembre e i giorni precedenti saranno animati da un cineconcerto, uno spettacolo di droni, un musical e un concerto.

La Festa nazionale è alle porte! Per l’occasione il Comune di Monaco ha organizzato quattro spettacoli per celebrare l’evento come si deve. Gli show sono aperti ai monegaschi e ai residenti e sono totalmente gratuiti.

Le celebrazioni della Festa nazionale si aprono il 9 novembre con un cineconcerto per bambini di più di 5 anni. Alle 15:00 due campioni di Beatbox Loopstation, SARO et Alexinho, accompagneranno il film Oggy & les cafards (Maledetti scarafaggi) all’Espace Léo Ferré.

Il giorno prima della Festa nazionale alle ore 20:00 uno spettacolo di droni illuminerà il cielo al di sopra del Palazzo Principesco. Per ben 12 minuti 200 droni voleranno a ritmo di musica. Lo show è stato ideato e coreografato dalla società monegasca MC-Clic.

Poco dopo, alle 21:00, l’Espace Léo Ferré ospiterà il gruppo “Les Franglaises”, che rappresenterà un musical allegro riprendendo alcuni dei più grandi successi della musica anglofona tradotti letteralmente in francese.

Per finire in bellezza, il giorno della Festa nazionale le sorelle Camille e Julie Berthollet suoneranno violino e violoncello per interpretare “l’affascinante mondo delle serie di ieri e di oggi attraverso i più bei temi musicali composti per il piccolo schermo”.

Gli inviti possono essere ritirati presso l’Espace Léo Ferré giovedì 3 novembre dai monegaschi e venerdì 4 novembre dai residenti dalle 08:30 alle 18:00. È necessario portare con sé la carta d’identità, la carta di residenza o il libretto di famiglia per dimostrare il proprio status.

Maggiori informazioni: Comune di Monaco