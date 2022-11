Il vous reste deux semaines pour en profiter !

Jeux de boule, tir à la carabine, chamboultou, attractions.. Sous le soleil de la Principauté, la Foire de Monaco a de quoi réjouir les curieux et ce, jusqu’au 19 novembre prochain. Sur le Port de Monaco, comptez entre un et sept euros pour pouvoir participer à l’ensemble des stands et attractions. Sur les deux étages que comptent la Foire, une infinité de peluches attendent les plus jeunes tandis que les sensations fortes attirent l’oeil des plus grands.

Le divertissement proposé est complété par les différent stands pour se restaurer, présents sur place. Churros, barbes à papa, boissons et des dizaines de bonbons différents sont vendus aux locaux. Pour une douzaine de jours encore, la Foire Attractions de Monaco sera ouverte tous les jours de 11 heures à 23 heures (les attractions à partir de 14 heures). De plus, l’ouverture se poursuit jusqu’à minuit les vendredis et samedis ainsi que les veilles de jours fériés.