Торжественный прием на тему охраны океанов позволил собрать 1,6 миллионов евро.

Предыдущий торжественный прием состоялся в 2018 году. С того времени из-за пандемии Covid-19 событие не проводилось. 2022 год дал возможность возродить Ball in Monaco, который на этот раз организовал азиатский филиал Фонда Князя Альбера II.

В пятницу, 28 октября, Сингапур и его отель Marina Bay Sands принимали различные художественные представления и события. Сингапурский балет танцевал синхронно с морской фауной, модельер Анн Фонтен представила свое дефиле, а Хоссан Леонг с юмором вел весь вечер. Приглашенные отведали гастрономические блюда, приготовленные трехзвездочным нью-йоркским шефом Даниелем Булюд с учетом ответственного отношения к экологии.

© Фонд Князя Альбера II

По этому случаю, помимо 600 гостей, Князь Альбер II пригласил министра иностранных дел Сингапура, Вивиан Балакришнан. В своей речи министр не преминул «поблагодарить Князя за его деятельность на благо окружающей среды, а также Жаки Деромеди, главу азиатского филиала Фонда, за то, что она собрала столько гостей во имя важного и правого дела охраны океанов.»

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Традиционный аукцион позволил собрать 2,3 миллиона сингапурских долларов, т.е. около 1,6 миллионов евро.

© Фонд Князя Альбера II

Дополнительная информация: Фонд Князя Альбера II