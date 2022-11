Il gala dedicato agli oceani ha permesso di raccogliere oltre 1,6 milioni di euro per la loro tutela.

L’edizione precedente si era tenuta nel 2018. Dopodiché a causa della pandemia l’evento era stato annullato per tutti questi anni. Il 2022 è stato l’occasione giusta per riproporre il grande gala Ball in Monaco organizzato dalla sezione asiatica della Fondazione Principe Alberto II.

Venerdì 28 ottobre Singapore e il Marina Bay Sands hanno accolto vari eventi e spettacoli artistici. Il Singapore Ballet ha danzato a specchio con delle specie marine, la stilista impegnata Anne Fontaine ha organizzato una sfilata meravigliosa e Hossan Leong ha rallegrato la serata con il suo umorismo. Gli invitati hanno inoltre potuto gustare un menù gourmet eco-friendly preparato da Daniel Boulud, chef di New York con tre stelle Michelin.

Per l’occasione, oltre i 600 ospiti, il Principe Alberto II ha invitato il Ministro degli esteri di Singapore Vivian Balakrishnan. Durante un discorso quest’ultimo “ha ringraziato il Sovrano per le sue iniziative ambientaliste e Jacky Deromedi, la Presidente della sezione asiatica della Fondazione, per aver riunito tutti gli invitati per la causa nobile e importante della tutela degli oceani”.

La tradizionale asta ha permesso di raccogliere 2,3 milioni di dollari singaporiani, ovvero circa 1,6 milioni di euro.

