Placé sous le thème de l’océan, le gala a permis de recueillir plus d’1,6 millions d’euros en faveur des océans.

La dernière édition remontait à 2018. Entre-temps, la pandémie de covid est survenue et l’évènement a été annulé pendant toutes ces années. 2022 était l’occasion de faire revivre le grand gala Ball in Monaco, organisé par la branche asiatique de la Fondation Prince Albert II.

Vendredi 28 octobre, Singapour et son Marina Bay Sands ont accueilli divers performances artistiques et évènements. Le Singapore Ballet a dansé en miroir avec des espèces marines, la créatrice de mode engagée, Anne Fontaine, a proposé un magnifique défilé et Hossan Leong a animé toute la soirée avec son humour. Les invités ont aussi pu déguster un menu gastronomique éco-responsable cuisiné par Daniel Boulud, chef 3 étoiles à New-York.

© Fondation Prince Albert II

Pour l’occasion, en plus des 600 convives, le Prince Albert II avait invité le Ministre des affaires étrangères de Singapour, Vivian Balakrishnan. Lors d’un discours, ce dernier a tenu à « remercier le Souverain pour son action en faveur de l’environnement mais également Mme Jacky Deromedi, Présidente de la branche asiatique de la Fondation, pour avoir rassemblé autant d’invités autour de cette belle et importante cause qu’est la protection de l’Océan. »

La traditionnelle vente aux enchères a permis de lever 2,3 millions de dollars singapouriens, soit environ 1,6 millions d’euros.

© Fondation Prince Albert II

Plus d’informations : Fondation Prince Albert II