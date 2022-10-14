Суверенный Князь напомнил о работе, проделанной его Фондом, в частности, в деле сохранения полюсов.

В среду, 12 октября, американская ежедневная газета The Boston Globe опубликовала статью, написанную князем Альбером II и посвящённую вопросам глобального потепления и его последствий не только в полярных регионах, но и в остальном мире.

Статья под названием «Климатический кризис в полярных регионах не ограничивается только лишь этими территориями» напоминает нам, с какой тревожащей скоростью изменение климата разрушает полярные зоны, а также о борьбе, которую неустанно ведут Князь и Его Фонд, чтобы смягчить последствия глобального потепления.

Князь рассказал, как в 2005 году он посетил ледник Лиллехук в Северном Ледовитом океане, где его прапрадед князь Альбер I побывал 100 лет назад. Государь поделился, насколько его поразила разница между тем, что он увидел, и фотографиями, сделанными веком ранее, и почему он решил сделать полярные регионы главным приоритетом своего Фонда.

«То, что происходит в полярных регионах, не ограничится только лишь этими территориями, — пишет глава государства. — Это бедствие поражает всю планету, стучась в наши двери с всё более ужасающими последствиями, среди которых повышение уровня моря, увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, катастрофические засухи и наводнения, ускоряющееся закисление океана, нарушение жизнедеятельности экосистем и потеря биоразнообразия».

Напомнив, что, согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к 2050 году 600 миллионов человек пострадают от последствий изменения климата, Князь настаивает на новых вызовах XXI века: «нам срочно необходим глобальный подход на коллективном и на индивидуальном уровнях для сокращения выбросов парниковых газов, поскольку они являются основной причиной деградации полярных регионов, а следовательно, и всей планеты. (…) Ни один фонд, ни одна страна, ни один человек или неправительственная организация не смогут в одиночку выиграть эту битву за климат. (…) Я уверен, что вместе мы сможем добиться подлинных изменений в обществе и найти решения для стабильного будущего».