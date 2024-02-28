2023 – второй самый жаркий год в Княжестве
2023 год свидетельствует о сохранении высоких температур в Монако.
2023 год занял второе место среди самых жарких после 2022 года. Метеорологические сводки Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE) подтверждают аномально высокие температуры. Вот уже второй год подряд они достигают 18°C.
Эти итоги объясняются сохранением высоких температур в начале осени. После лета, в сентябре и октябре, температура была теплой, с соответствующими средними значениями 23,7°C и 20,3°C.
Лето тоже было слишком жарким. Например, 24 августа 2023 года термометры поднимались до 34,9°C. Эта сводка вывела прошлый год на второе место после 2022 года, когда была зарегистрирована температура 35,1°С.
Тенденции этого года также подтверждают общие явления, наблюдаемые с 70-х годов прошлого века. Каждое десятилетие превосходит по температурам предыдущее.
Редкая засуха
В 2023 году IMSEE также отметил среднее количество выпавших осадков – 436,4 мм, что намного ниже нормального уровня 794,5 мм. Это количество осадков – среди трех рекордов засухи, зарегистрированных за последние два десятилетия (355,6 в 2001 г. и 336,6 в 2007 г.).
Кроме того, в этом году было только 46 дождливых дней. Обычное значение – 63 дождливых дня, что еще больше подчеркивает исключительную жару, которой подвержена территория Княжества.