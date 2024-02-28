2023 – второй самый жаркий год в Княжестве

Жара с 19 по 25 августа – среди самых сильных, зарегистрированных с 1963 года, со средней температурой 30,1°C – © Monaco Tribune / Поль Шаруа (Paul Charoy)

2023 год свидетельствует о сохранении высоких температур в Монако.

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2023 год занял второе место среди самых жарких после 2022 года. Метеорологические сводки Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE) подтверждают аномально высокие температуры. Вот уже второй год подряд они достигают 18°C.

© IMSEE

Эти итоги объясняются сохранением высоких температур в начале осени. После лета, в сентябре и октябре, температура была теплой, с соответствующими средними значениями 23,7°C и 20,3°C.

Лето тоже было слишком жарким. Например, 24 августа 2023 года термометры поднимались до 34,9°C. Эта сводка вывела прошлый год на второе место после 2022 года, когда была зарегистрирована температура 35,1°С.

Тенденции этого года также подтверждают общие явления, наблюдаемые с 70-х годов прошлого века. Каждое десятилетие превосходит по температурам предыдущее.

© IMSEE

Редкая засуха

В 2023 году IMSEE также отметил среднее количество выпавших осадков – 436,4 мм, что намного ниже нормального уровня 794,5 мм. Это количество осадков – среди трех рекордов засухи, зарегистрированных за последние два десятилетия (355,6 в 2001 г. и 336,6 в 2007 г.).

© IMSEE

Кроме того, в этом году было только 46 дождливых дней. Обычное значение – 63 дождливых дня, что еще больше подчеркивает исключительную жару, которой подвержена территория Княжества.