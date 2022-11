Pour l’occasion, la Princesse Charlène portait le collier « la vie en rose » ornementé du « diamant Grace », en hommage à la Princesse Grace.

Après les visites des lieux culturels à Washington D.C et New-York, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont participé à la soirée de gala de la Fondation Princesse Grace, dans la ville qui ne dort jamais.

© Olivier Huitel

Créée par le Prince Rainier III, la Fondation souhaite soutenir les jeunes artistes comme le faisait la Princesse Grace de son vivant. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 800 jeunes ont pu bénéficier d’un coup de pouce bienvenu.

Cette année, 22 lauréats ont été désignés par un jury pour les aider à se lancer dans les mondes, difficiles d’accès, du théâtre, de la danse ou encore du cinéma. Les gagnants ont chacun reçu une bourse de 10 000$.

© Olivier Huitel

Au micro de Monaco Info, Gabriel Saker, jeune comédienne diplômée de la Juilliard School, explique sa situation et celle de nombreux autres jeunes confrontés à des débuts de carrière difficile : « Vous sortez de l’école et vous mettez tout en œuvre pour réussir mais il y a toujours des difficultés. C’est un soutien financier qui est très apprécié. (…) Ça me conforte sur le long terme pour un long chemin de collaborations et de soutiens incroyables.«

Sept autres artistes ont reçu une bourse pour les aider à financer un projet spécial. Deux autres ont reçu une résidence pour finaliser leur projet en cours.