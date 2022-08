Chaque année, le Prix Princess Grace, décerné par la Princess Grace Foundation-USA, récompense plusieurs artistes et les soutient pour lancer leur carrière.

Le 5 août dernier, la Princess Grace Foundation-USA a dévoilé les résultats des Princess Grace Awards. Une distinction adressée aux artistes qui débutent leur carrière dans le théâtre, la danse et le cinéma et qui leur apporte un soutien professionnel et financier. A ce jour, plus de 800 artistes ont reçu la prestigieuse récompense.

La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le 3 novembre prochain, à New-York. Seront ainsi récompensés 18 lauréats, qui recevront une subvention de 10 000 dollars chacun, et six vainqueurs honoraires, qui en recevront une de 1 000 :

Théâtre : Siena Zoë Allen, Héctor Alvarez, Abigail C. Onwunali, Kate Russel, Gabriela Saker et Francisco Mendoza. Les lauréats honoraires sont Shayok Misha Chowdhury, Dane Figueroa Edidi et Britnie Narcisse.

Siena Zoë Allen, Héctor Alvarez, Abigail C. Onwunali, Kate Russel, Gabriela Saker et Francisco Mendoza. Les lauréats honoraires sont Shayok Misha Chowdhury, Dane Figueroa Edidi et Britnie Narcisse. Danse et chorégraphie : Abdiel Figueroa Reyes, Mira Nadon, Jake Tribus, Kameron N. Saunders, Omar Román de Jesús et Maleek Washington. Les lauréats honoraires sont Eleni Loving et Ashley Simpson.

Abdiel Figueroa Reyes, Mira Nadon, Jake Tribus, Kameron N. Saunders, Omar Román de Jesús et Maleek Washington. Les lauréats honoraires sont Eleni Loving et Ashley Simpson. Cinéma : Kelechi Agwuncha, Río Castañeda, Jahmil Eady, Jeanette Fantone, Katie Mathews et Diana Milena Ojeda Castellanos. La lauréate honoraire est Hazel McKibbin.

LIRE AUSSI : Une collection de bijoux en hommage à la Princesse Grace, présentée au Couple Princier

En parallèle, neuf autres artistes ont reçu un Prix spécial de la Fondation, qui garantit un soutien financier pour des projets bien définis : Carlos Armesto, Nikki Brake-Sillá, Mitch McCabe, Rashaun Mitchell, Iva Radivojevic, Zoe Scofield, Robyn Mineko Williams, Rose Bond et Shamel Pitts. Des bourses ont également été décernées à de jeunes talents, pour les aider à poursuivre leur parcours artistique.