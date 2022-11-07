Предлагаем вашему вниманию исторический экскурс, связанный с важными для аэропорта Ниццы этапами, начиная с 1900 года до намеченного расширения терминала 2 в 2026 году.

Второй аэропорт во Франции Ницца – Лазурный Берег частично построен на морской территории. Такое расположение делает приземление незабываемым и дарит путешественникам захватывающий вид на прибрежные красоты. Но вспомним, что, прежде чем принимать по 14,5 миллионов пассажиров в год, как было в 2019 году перед пандемией, это знаковое на Лазурном Берегу место в 1901 году было всего лишь поросшим травой пляжем.

Неухоженный участок был в течение нескольких лет тренировочной площадкой для капитана Фердинанда Фербера (Ferdinand Ferber). 39-летний военный, живший в Ницце, проводил на 700-метровой полосе свои странные опыты с планерами, которые сам и изобрел. Этот пионер авиации погиб в 1909 году во время демонстрации в Булонь-сюр-Мер, но его гений оставил неизгладимый отпечаток в душах поклонников в Ницце. С 1910 года город проводил мероприятия, посвященные авиации, в них участвовали великие асы того времени. В событиях участвовало до 100 000 человек.

В 20-е годы жителям Ниццы этот участок был известен как «Калифорнийский пустырь», затем его переименовали в «летное поле Калифорнии». В рамках развития почтовых авиаперевозок и установления регулярного авиасообщения с французскими колониями, Генеральный Совет и город выступили за обустройство «перевалочной авиабазы». Некоторые компании, например, C.A.F (Французская Авиационная Компания) обслуживали Ниццу, но на нерегулярной основе.

1944 год: строительство полосы с бетонным покрытием

С 1930 по 1939 год велись дискуссии о расширении аэропорта. В то время город ратовал за перенос близлежащего ипподрома. Процесс ускорился к концу Второй Мировой войны, а именно к 1944 году, когда американцы построили первую взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием и первую контрольную вышку для управления полетами бомбардировщиков.

Проект аэропорта Ниццы, 1935 г. Ипподром в 1939 г. © Аэропорты Лазурного Берега

По окончании войны жизнь вернулась в привычное русло, путешествия возобновились, и в июне 1945 года состоялся первый перелет Air France Париж – Ницца. В то время рейс длился больше пяти часов! Длина взлетной полосы была увеличена до 1 700 метров, и другие компании, например, KLM, British Airways и Swissair, начали совершать посадку в Ницце. В 1955 году аэродром, который называли «Ницца – Вар», получил свое нынешнее имя: «Аэропорт Ницца – Лазурный Берег». Состоялось торжественное открытие новых сооружений, а взлетная полоса достигла длины 2 200 метров при ширине 60 метров.

Аэропорт со стороны взлетной полосы и со стороны города в 1956 г.

Полоса всё росла, и в 1961 году ее длина составляла уже 2 685 метров благодаря тому, что у моря с востока были отвоеваны 5 гектаров. Это позволило принять первый Boeing-707. В 1964 году количество пассажиров аэропорта Ниццы перевалило за миллион. Десять лет спустя полоса была увеличена до 3 000 метров, что позволило принимать более мощные самолеты. Впервые было установлено прямое авиасообщение Ницца – Нью-Йорк.

Вторая полоса с южной стороны

Аэропорт ни больше ни меньше удвоил свою площадь благодаря грандиозной стройке, начатой в 1975 году. У моря были отвоеваны 200 гектаров благодаря миллионам квадратных метров насыпного грунта, взятого с холма Крема. Площадь аэропорта, таким образом, достигла 380 гектаров, что позволило создать с южной стороны вторую взлетную полосу длиной 3200 метров.

1975 – План платформы на намывной части аэропорта с южной стороны и городского порта План платформы на намывной части аэропорта с южной стороны в 1978 г. (Плотины, которую прорвет в 1979 г. на этом снимке еще нет) © Aéroports de la Côte d’Azur

Но строительство было омрачено драмой. 16 октября 1979 года из-за движения грунта к югу от намывной территории прорвало плотину. На этом месте должна была расположиться шлюпочная гавань. В катастрофе погибло десять человек.

С тех пор работы продолжались. После открытия терминала 2 в 1987 году, терминал 1 в 1990-1992 годах был значительно преобразован. Новый терминал 2 был открыт в 2002 году. Так что в 2026 году терминал уже в третий раз подвергнется значительной перестройке. Проект подвергается критике со стороны многочисленных граждан и экозащитников. Дополнительное пространство площадью 25 тысяч квадратных метров призвано предоставить путешественникам «более высокий комфорт и безопасность». Аэропорт сможет принимать на 3 миллиона больше пассажиров.

Выступая в свою защиту, аэропорт напоминает, что на он на 85% сократил прямые вредные выбросы и к 2016 году достиг углеродной нейтральности, получив Airport Carbon Accreditation 3-й категории. К тому же он обещает значительно сократить затраты энергии, следуя рекомендациям правительства Франции на эту зиму.