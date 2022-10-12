Увеличение терминала на 25 тысяч квадратных метров должно создать для пассажиров «больший комфорт и усилить безопасность».

Административный суд Марселя вынес решение по результатам слушаний, которые состоялись 19 сентября, и утвердил расширение аэропорта Ницца-Лазурный Берег. На территории 25 тысяч квадратных метров будут построены два дополнительных здания в продолжение Терминала 2. Там будут открыты шесть новых выходов на посадку.

Согласно коммюнике аэропорта, суд уточнил, что «осуществление проекта не повлечет за собой значительного увеличения воздушного трафика», и тем самым отказал в иске ассоциациям по защите окружающей среды. Как сказано в судебном документе, увеличение числа пассажиров «станет возможным, главным образом, за счет оптимизации заполняемости самолетов и увеличения их вместимости», а не за счет роста числа самолетов, прибывающих в аэропорт.

В свою очередь, аэропорт Ниццы подчеркнул, что 36% пассажиров – резиденты, а 24% – часто летающие пассажиры, «что опровергает мысль об избыточном туризме и ограничивает число новых пассажиров до менее, чем миллиона человек». Аэропорт уделяет внимание и защите окружающей среды и берет на себя обязательства, подобные принятому в 2020 году решению достичь углеродной нейтральности к 2030 году (проект по расширению Терминала 2 в расчеты включен).

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14,5 миллионов пассажиров в 2019 году

Хотя теоретически максимальный объем пассажиропотока аэропорта составляет 14 миллионов человек, он часто превышается. Так было, например, в 2019 году, когда число пассажиров достигло 14,5 миллионов. Согласно прогнозам, расширение Терминала 2 позволит увеличить теоретический объем пассажиропотока до 18 миллионов человек.

Расширение терминала создаст более комфортные условия для приема пассажиров и повысит уровень безопасности, а также, в случае новой волны Covid-19, облегчит соблюдение мер физической дистанции.