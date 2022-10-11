Это огромное облегчение для десятков тысяч человек, которые каждый день едут на работу в Монако.

Княжеское Правительство не скрывает своего удовлетворения. В четверг утром депутаты совета Метрополии Ницца-Лазурный берег проголосовали за создание однополосного туннеля на срединной гряде. «Проект обсуждался обоими государствами многие годы», — подчеркивается в коммюнике Управления по связям с общественностью.

«Учитывая важность обеспечения поточного движения и безопасности, решение, за которое проголосовала Метрополия, является необходимым. Трасса, ведущая в Монако,оказывается все более загруженной из-за того, что десятки тысяч человек ежедневно едут туда на работу, тогда как туннель Ренье III часто бывает закрыт из соображений безопасности, связанных с действующими правилами», — говорится в официальном заявлении.

Намечаются и другие работы

Совет Метрополии проголосовал не только за создание однополосной подземной трассы в восходящем направлении на выезде из туннеля Ренье III, но и за расширение перекрестка с круговым движением рядом с госпиталем и бульваром Экзотического Сада. Хорошие новости для автомобилистов, ведь ежеденевно 105 000 машин въезжают в Монако и выезжают из него.

А вот мэр Кап-д’Ая рад гораздо меньше. Он всегда высказывался против строительства подобного туннеля над его коммуной. По мнению Ксавье Бека (Xavier Beck), его город ежегодно будет получать на 35 000 евро меньше прибыли за парковку. Народный избранник переживает также и из-за неудобств, которые будут вызваны стройкой, тем более, что результат «даст выиграть всего несколько минут», — с возумщением поделился он с нашими коллегами из Nice-Matin.

Те из нас, кто больше других озабочен проблемами окружающей среды, могли бы отметить и тот факт, что эти решения не способствуют развитию экологической мобильности. На это директор канцелярии Кристиана Эстрози (Christian Estrosi), Бастьен Неспулус (Bastien Nespoulous), отвечает в колонке упомянутой ежедневной газеты: «Мы продолжаем работать совместно с Монако над улучшением железнодорожного сообщения, а также над проектом морского сообщения между Кап-д’Аем и Фонвьеем, которое будут осуществлять экологически чистый транспорт». Отметим, что морской проект должен увидеть свет лишь к 2026 году.