Entrambe le città appartenevano all’antico principato di Gerace, che a sua volta era appartenuto a un ramo dei Grimaldi di Genova tra il XVI e il XVIII secolo.

Il Principe Alberto II sta attualmente visitando il Sud Italia. Dopo una giornata a Reggio Calabria, dove il Principe è stato insignito con una laurea honoris causa in scienze forestali e ambientali, il Sovrano si è spostato martedì mattina a Gerace, un incantevole paesino medievale nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Il motivo della visita era l’ufficializzazione dell’ingresso del borgo tra i “Siti Storici Grimaldi”, con l’inaugurazione di una nuova targa insieme al Vice Sindaco, Rudi Lizzi. Il Sovrano ha poi visitato la cripta greco-bizantina, la cattedrale, il museo diocesano e infine la chiesa di San Francesco d’Assisi, dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città.

© Gaetan Luci / Palazzo del Principe

Il Principe Alberto ha poi pranzato a Canolo Nuova insieme al Sindaco, Francesco Larosa, e al Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano.

© Gaetan Luci / Palazzo del Principe

Cittanova entra a far parte dei “Siti storici Grimaldi”

Dopo il pranzo preparato dai pastori del Parco, il Principe si è recato a Cittanova con il sindaco, Francesco Cosentino, per inaugurare la nuova targa di appartenenza alla rete dei “Siti storici Grimaldi”.

Il Sovrano ha quindi incontrato la popolazione per poi visitare la Chiesa Madre, dove si è raccolto in preghiera sulla tomba della Principessa Maria Teresa Grimaldi, morta durante il terremoto del 1783. Dopo aver visitato l’ex Palazzo Grimaldi e il Parco della Villa Comunale Carlo Ruggiero, il Principe ha ricevuto la cittadinanza onoraria presso il Teatro Rocco Gentile.

© Gaetan Luci / Palazzo del Principe

Per concludere in bellezza la giornata, il Sovrano ha offerto la cena ai sindaci di Gerace, Cittanova e Molochio e alle autorità regionali e locali per ringraziarli dell’accoglienza”estremamente calorosa e amichevole”.