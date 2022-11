Le Prince Albert II et la Princesse Charlène y ont distribué des colis aux bénéficiaires de l’association.

La Fête nationale de Monaco approche à grands pas. Elle aura lieu samedi 19 novembre et pour fêter l’évènement, de nombreuses activités sont organisées ces jours-ci. La Fête nationale est aussi synonyme de jour du Souverain et pour l’occasion, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont distribué des colis aux bénéficiaires de la Croix-Rouge de Monaco.

© Eric Mathon / Palais Princier

Mercredi matin, le Couple Princier s’est rendu au siège de la Croix-Rouge pour assister l’association dans l’aide qu’elle apporte à ceux dans le besoin. Camille Gottlieb, Responsable de la section Jeunesse, ainsi que des membres du Conseil d’administration, étaient eux aussi présents pour l’occasion.

Pour rappel, la Fête nationale est fixée le 19 novembre depuis l’intronisation du Prince Rainier III. Ce même jour célèbre également le bienheureux Rainier d’Arezzo. La Fête nationale était auparavant célébrée le jour du Saint Patron du Prince régnant.