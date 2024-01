Que nous réserve « To The Point(e) », le prochain spectacle des Ballets de Monte-Carlo ?

La billetterie des Ballets de Monte-Carlo est désormais ouverte.

« To the Point(e) » exploite trois œuvres qui seront interprétées par les danseurs de formation académique. Les représentations seront accompagnées de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Garrett Keast.

« Within the golden hour »

Ce ballet en un acte est une performance qui doit sa chorégraphie à Christopher Wheeldon. L’œuvre allie deux compositeurs italiens d’une chronologie éloignée : Enzo Bosso et Antonio Vivaldi.

« Vers un Pays Sage »

Vers un Pays Sage est une œuvre de Jean-Christophe Maillot, l’actuel directeur des Ballets de Mont-Carlo. Ce ballet est un hommage du chorégraphe à son père artiste peintre, Jean Maillot. Avec les musiques de John Adams, la performance au rythme effréné ne laisse que peu de répit aux spectateurs.

« Autodance »

Sur une idée des chorégraphes Sharon Eyal et Gai Behar, cette œuvre a été créée en 2018 avec les danseurs du GoteborgsOperans de Suède. La performance hypnotique intègre la danse, la techno et la technique, alliant l’explosif au sublime.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places pour assister à « To the Point(e) », le spectacle des Ballets de Monte-Carlo. Du 24 au 28 avril, les représentations se tiendront au Grimaldi Forum dans la salle des Princes.

