Ассоциация AMADE отпраздновала свой 60-летний юбилей в Монако

AMADE во главе с Принцессой Ганноверской работает в нескольких странах мира. © AMADE

Всемирная ассоциация друзей детства (AMADE) организовала ужин с представлением на тему детства.

Несколько месяцев назад ассоциация, основанная Княгиней Грейс, раскрыла свои крупные проекты в пользу детей по всему миру. Особая ежегодная конференция ознаменовала 60-летие работы ассоциации. Такой юбилей заслуживал отличного праздника.

Среди приглашенных – сотня покровителей ассоциации

«В настоящее время AMADE поддерживает более 200 000 человек. Мы испытываем глубокое удовлетворение, которое хотим разделить с нашими покровителями», заявил Жером Фруассар, генеральный секретарь AMADE в эфире Monaco Info. В субботу сотня этих покровителей были приглашены Принцессой Ганноверской, президентом ассоциации, на ужин, задуманный двухзведочным шефом Марселем Равен и уникально представленным за каждым отдельным столом.

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«Я работал в духе воспоминаний о детстве (…) Я попробовал перенести их в мир гастрономии (…) поиграть со словами, со вкусами, с текстурами», рассказывает шеф Blue Bay. Все это связано с темой вечера – детством – и с пятью программами AMADE: «Достоинство – женщинам», «Гражданское состояние для всех», «Сила надежды», «Капоэйра на благо мира» и «Одинокие несовершеннолетние».

Вечер позволил собрать более 685 000 евро в поддержку работы ассоциации.