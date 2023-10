L’AMADE a fêté ses 60 ans à Monaco

L’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE) a organisé un dîner-spectacle sur le thème de l’enfance.

Il y a quelques mois, l’association créée par la Princesse Grace mettait en lumière ses grands projets, portés partout dans le monde en faveur des enfants. Une conférence annuelle spéciale, marquant les soixante années d’activité de l’association. Et il fallait les célébrer par une belle soirée.

Une centaine de donateurs invités

« L’AMADE soutient plus de 200 000 personnes à l’heure actuelle, c’est une vraie satisfaction (…) qu’on souhaite partager avec nos donateurs », s’est réjoui Jérome Froissart, secrétaire général de l’AMADE au micro de Monaco Info. Une centaine de ces donateurs étaient invités ce samedi aux côtés de la Princesse de Hanovre, présidente de l’association, et ont profité d’un repas pensé par le Chef doublement étoilé Marcel Ravin, présenté de manière unique aux différentes tables.

Cancer de l’enfant : le Gouvernement Princier verse 200 000 euros pour explorer de nouveaux traitements

« J’ai voulu travailler en faisant des clins d’oeil à des souvenirs d’enfants (…) J’ai essayé d’amener ça à un niveau gastronomique (…) de jouer avec les mots, avec les saveurs, avec les textures », développe le Chef du Blue Bay. Le tout, relié au thème de la soirée, l’enfance, et aux cinq programmes de l’AMADE : « Dignité pour les Femmes », « Un Etat Civil pour Tous », « Energie de l’Espoir », « Capoeira pour la Paix » et « Mineurs non Accompagnés ».

La soirée a permis de récolter plus de 685 000 euros qui serviront à soutenir les actions de l’association.