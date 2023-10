L’associazione AMADE ha festeggiato i suoi 60 anni a Monaco

L’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE) ha organizzato una cena-spettacolo sul tema dell’infanzia.

Qualche mese fa, l’associazione fondata dalla Principessa Grace ha acceso i riflettori sui suoi principali progetti per i bambini di tutto il mondo con una conferenza annuale speciale per celebrare i sessant’anni di attività. E quale modo migliore di festeggiare di una bella serata?

Un centinaio di donatori invitati

“AMADE sostiene attualmente più di 200.000 persone, una vera soddisfazione (…) che vorremmo condividere con i nostri donatori”, ha dichiarato a Monaco Info Jérome Froissart, Segretario Generale di AMADE. Questo sabato, un centinaio di donatori sono stati invitati a unirsi alla Principessa di Hannover, presidentessa dell’associazione, e a gustare una cena preparata dallo chef stellato Marcel Ravin, presentata in modo unico ai diversi tavoli.

“Ho voluto richiamare dei ricordi di infanzia. (…) Ho cercato di portarli nei piatti (…) di giocare con le parole, con i sapori e con le consistenze”, spiega lo chef del Blue Bay. Il tutto era legato al tema della serata, l’infanzia, e ai cinque programmi di AMADE: “Dignità per le donne”, “Stato civile per tutti”, “Energia della speranza”, “Capoeira per la pace” e “Minori non accompagnati”.

La serata ha permesso di raccogliere oltre 685.000 euro, che saranno utilizzati per sostenere le attività dell’associazione.