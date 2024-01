CHPG : Les perspectives pour 2024 dévoilées lors de la cérémonie des vœux

De nouveaux professionnels de santé ont rejoint les rangs du Centre hospitalier.

C’est la tradition chaque année. Ce lundi 22 janvier, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) a réuni l’ensemble de son personnel pour la présentation des vœux par son Directeur, Benoite Rousseau de Sevelinges, en présence du Prince Albert II et de nombreux officiels, dont Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires sociales et de la Santé.

Benoîte Rousseau de Sevelinges – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Un bilan de l’année 2023 a tout d’abord été dressé. Avec 83 000 patients accueillis l’an dernier, le CHPG a augmenté sa fréquentation de 7% par rapport à l’année précédente.

Mais cette cérémonie des vœux fut aussi l’occasion de partager les grandes nouvelles du CHPG. A commencer par le nouveau Conseil d’administration de l’établissement hospitalier, mais également par un changement du côté de la prise en charge des patients.

« Un certain nombre de parcours de soin a été mis en place. Un patient avec une pathologie ou une problématique donnée ne sera plus vu par un spécialiste d’organe, mais par un ensemble de spécialistes, qui auront une vision globale, une prise en charge continue de sa situation, et qui permettront ainsi une prise plus personnalisée, plus adaptée à sa problématique », a expliqué Christophe Robino sur Monaco Info.

Le Souverain a salué le travail accompli par l’ensemble du personnel hospitalier – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Cette nouvelle année est également marquée par diverses arrivées, comme le rappelle la presse locale : avec le départ du Docteur Lavagna, auparavant Directeur du Service ORL, le Docteur Diane Lazard vient prendre la tête de ce service. Le Professeur Giuseppe Guzzardi prendra également ses fonctions en radiologie interventionnelle et le docteur Lauris Gastaud rejoint le service de médecine interne en hémato-oncologie.

Le Prince Albert II a invité son Gouvernement à poursuivre les discussions engagées avec la France – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Et à l’aube de la livraison prochaine du Nouvel hôpital, dont la première phase est prévue pour 2026, Benoite Rousseau de Sevelinges a annoncé que les travaux du bloc de maternité ont d’ores et déjà commencé. Le Souverain a également pris la parole à ce sujet, invitant son Gouvernement « à poursuivre les discussions engagées avec les plus hautes autorités françaises pour renforcer la coopération sanitaire » entre la Principauté et l’Hexagone.