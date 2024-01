Un nouveau centre de soin pour l’audition et l’équilibre ouvre aujourd’hui à Monaco

Ce centre a vu le jour grâce à l’ancien Directeur du service ORL du CHPG.

Acouphènes, vertiges, troubles de l’équilibre, hyperacousie… Désormais, ces pathologies pourront être traitées dans un centre médical dédié en Principauté : Otoneuro Monaco.

Créé par le Dr Lavagna, Directeur du service ORL du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) de 1992 à 2023, et spécialiste des troubles de l’audition et de l’équilibre, Otoneuro Monaco propose « les bilans et les traitements les plus avancés » contre la surdité, les acouphènes, les vertiges et les troubles de l’équilibre.

Le Dr Pierre Lavagna – Otoneuro Monaco

Le Dr Lavagna travaillera aux côtés du Professeur Thomas Lenarz, chef du service ORL du CHU de Hanovre, spécialiste en chirurgie de l’oreille et en pose d’implants cochléaires, et du Dr Hélène Baranton, venue tout droit de Nouvelle-Calédonie et spécialisée dans les troubles de l’audition, de l’équilibre, et dans les troubles du sommeil. Deux audiologistes et une assistante médicale complètent l’équipe.

Un dispositif révolutionnaire contre les acouphènes

Les professionnels pourront intervenir grâce à un plateau technique unique comportant une plateforme de diagnostic et de rééducation pourvue, entre autres, d’un casque de réalité virtuelle, d’un siège adapté à la rééducation des vertiges positionnels et de deux salles d’exploration de l’audition.

A noter également que le centre sera équipé d’un tout nouveau procédé pour lutter contre les acouphènes : le LENIRE. Ce traitement, qui consiste à stimuler les aires auditives du cerveau grâce à des informations fournies en même temps par l’audition (au moyen d’un casque) et les capteurs sensitifs de la langue (au moyen de stimulations électriques douces), permet de diminuer la sensibilité aux acouphènes. Otoneuro Monaco est d’ailleurs le tout premier centre d’otoneurologie à proposer ce dispositif pour la France.

Le centre travaillera également en collaboration avec différents professionnels régionaux : neurologues, neuroradiologues,

ophtalmologistes, orthoptistes, médecins du sport, audio-prothésistes, ou kinésithérapeutes vestibulaires, ainsi qu’avec le CHPG et l’Institut Universitaire de la Face et du Cou de Nice.

Pour rappel, les troubles de l’équilibre et les vertiges représentent plus de 10% du motif des consultations chez le médecin généraliste et concernent certes les personnes âgées, mais pas uniquement : les jeunes adultes et les enfants peuvent aussi être touchés. La surdité et les acouphènes, pour leur part, touchent environ 15% de la population.