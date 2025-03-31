Фотогалерея: Карибская ночь в Монако — Княжеская семья в окружении звёзд на «Балу Роз-2025»

В субботу, 29 марта, один из самых ярких и долгожданных вечеров года — Бал Роз — снова покорил Монако. Гостям посчастливилось окунуться в чарующий мир, где изысканная монегасская атмосфера сплелась с тёплым дуновением карибских ветров.

За оформление отвечал креативный директор вечера — Кристиан Лубутен, приглашённый Принцессой Ганноверской уже в четвёртый раз. Благодаря его фантазии «Звёздный зал» превратился в настоящий райский уголок. Тема бала — «Бал на закате» — подарила всем вечер, наполненный мягким светом, расслабленной атмосферой и южным колоритом.

Pеклама

Карибы — в самом сердце Монако

Князь Альбер II с Княгиней Шарлен, Принцесса Каролина, Шарлотта Казираги, Беатрис Борромео, Андреа Казираги с Татьяной Санто-Доминго, Принцесса Александра Ганноверская с Беном Сильвестром Страутманном, Виктория Сильвстедт, леди Моника Бакарди, сам Кристиан Лубутен, Стефан Берн, дама Ширли Бэсси и многие другие — все они оказались в настоящем цветущем лесу, где между розами и экзотическими растениями раскинулось уютное кафе Monaco Sunset Bar.

Здесь можно было сбросить туфли, погрузить ноги в тёплый «песок» и под звуки реггетона и карибских ритмов любоваться закатом, будто специально поставленным для этой ночи.

Тропическая атмосфера окутала зал, а на лицах гостей — от королевских особ до звёзд моды и искусства — читалось неподдельное восхищение. Вечерние наряды и смокинги отражали волшебные краски заката, мастерски воссозданного талантливыми декораторами.

Фотографии предоставлены компанией Monte-Carlo SBM

Исключительное шоу

Праздничный вечер украсили выступления звёзд мирового уровня. Хореограф Бланка Ли представила яркий танцевальный номер, а стальной оркестр Ebony Steel Band исполнил свои завораживающие композиции. Женский гваделупский ансамбль Kozéika Panam и карнавальная группа Ethnick’97 отправили гостей в яркое путешествие по карибским культурным традициям.

Кульминацией этого исключительного вечера стало зажигательное выступление EARTH, WIND & FIRE Experience под руководством легендарного гитариста Эла МакКея. В сопровождении команды талантливых артистов он возродил легендарные хиты «September» и «Boogie Wonderland», а ди-джей Карла Женюс поддерживала атмосферу веселья до самого утра.

Ретроспектива архивных снимков Бала Роз

Сохранение традиций меценатства

69-й Бал Роз, проходивший под высоким патронажем Князя Альбера II и под председательством Принцессы Ганноверской, продолжил благородную традицию меценатства. Все собранные средства будут направлены в Фонд Княгини Грейс, который оказывает помощь нуждающимся и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.