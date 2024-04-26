Виктория Сильвстедт: «Монако – мое место под солнцем»

В 2011 году профессиональные возможности в Париже и Риме подтолкнули шведку обосноваться в Монако.

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Когда она входит в зал, она затмевает всех. Лучезарная шевелюра, длинные ноги и элегантные сексуальные наряды выделяют Викторию Сильвстедт даже в монакском пейзаже. Мы договорились с ней встретиться в отеле Monte-Carlo Bay, где она сразу заказала коктейль из овощей, фруктов и имбиря. «Я стараюсь вести здоровый образ жизни», заявила великолепная, открытая и дружелюбная шведка.

«Какое-то время я жила в США, но поскольку я очень много работала в Париже и Риме, я решила обосноваться посередине между ними, в Монако. Я всю жизнь путешествовала по разным странам, для меня Монако – удивительное место, где многое смешалось воедино. И со временем это только подтверждается. Обожаю Монако!», утверждает этот полиглот, свободно говорящая на шведском, английском, французском и итальянском языках.

У меня есть жилье в Майями и в Стокгольме, но Монако – мое место под солнцем

Прожив почти 15 лет в Княжестве, Виктория была свидетельницей его эволюции. «Сейчас не осталось ресторанов и мест для выходов, хотя я и скучаю по старому Jimmy’z. С этим заведением связаны мои первые воспоминания», отмечает прекрасная блондинка.

Говоря о ресторанах, она рассказывает с большой самоиронией: «я выхожу есть почти каждый день, ведь в Монако такие хорошие рестораны! Я много ем, но и двигаюсь тоже много. Я прогуливаюсь, занимаюсь йогой, пилатес, обожаю играть в теннис в Country Club. А еще я люблю природу, нам повезло (в Княжестве, прим. ред.), что у нас лучшие места для прогулок вдоль пляжей и лучшие туристические тропы. Летом я часто выхожу на улицу, в Монако всегда есть, чем заняться: Гран-при, Yacht Show и все прочие мероприятия и праздники. Зимой я с удовольствием летаю в Майями или на Сен-Бартелеми. Знаете, я росла на севере Швеции, в непосредственной близости от полярного круга, то есть я провела 18 лет в темноте и холоде, так что теперь я все время ищу солнце», о чем свидетельствует ее золотистый загар 15 февраля.

Трудный дебют

Кажется, что Виктория прожила 1001 жизнь, и в первой из них она была чемпионкой по беговым лыжам. «Я была 4-ой в стране среди юниоров. Отец меня сильно подталкивал. Каждые выходные он будил меня в 5 часов утра на соревнования. Можно сказать, что у меня было особое детство: пока мои друзья развлекались, я была сосредоточена на лыжах. В то время я еще участвовала в соревнованиях по конному спорту в Швеции. У меня не было времени думать о мальчиках! Сейчас я благодарна отцу за его строгость, которая служит мне до сих пор. Он закалил во мне характер, который неизменно ведет меня вперед. Особую услугу мне это оказало в США. Если бы я дала слабинку, я бы пропала. В Париже тоже было очень трудно, но я всегда себе повторяла, что в случае неудачи у меня все получится в следующий раз, «never give up»!».

После травмы плеча, положившей конец ее лыжной карьере, 16-летняя Виктория заинтересовалась конкурсами красоты, и подталкиваемая матерью и сестрой, записалась на свой первый конкурс. В то время ей не хватало женственности. «Я никогда не пользовалась косметикой и даже не умела ходить на каблуках», с улыбкой рассказывает она. И тем не менее, она завоевала второе место на конкурсе Мисс Швеция и вошла в десятку первых на конкурсе Мисс мира.

Американская мечта

Накопив такой опыт, Виктория решила испытать судьбу в Париже, в модельном бизнесе. «Я была высокая, блондинка, с длинными волосами и мускулистая. Мне говорили, что я слишком то, слишком сё, меня хотели полностью изменить. Это был очень трудный период, тяжелое испытание для моего самоуважения. Мне было 18 лет, и это был самый трудный год моей жизни с многочисленными разочарованиями. Я была одна, у меня не было ни банковской карты, ни мобильного телефона. Я плакала по ночам в моей маленькой квартирке. Я проходила по 12 кастингов в день, я ездила на метро с планом в руках, чтобы найти дорогу, вокруг крутились мужчины… Это был кошмар. Когда я говорила с мамой по телефону, она уговаривала меня вернуться домой. Я не хотела сдаваться, я говорила себе, что не хочу быть неудачницей и мало помалу я начала работать, потом сменила квартиру… Мои родители были небогатыми людьми, они мне дали денег только на еду на первые недели. »

В 2002 году Виктория Сильвстедт начала заниматься музыкой и выпустила свой первый сингл Hello Hey – © Victoria Silvstedt

Наконец, один знакомый убедил 21-летнюю девушку полететь в Лос-Анджелес. «Мой профиль больше подходил США», утверждает Виктория, добившаяся своей американской мечты. «Я подписала контракт с модельным агентством Elite, параллельно начала петь после знакомства с автором и композитором Максом Мартином, и занялась кинематографом». В это же время Виктория каждую субботу появлялась на итальянском телевидении, в шоу на первом канале Rai Uno. «Я каждую неделю летала туда и обратно», вспоминает она.

Встреча с Кристофом Дешаваном

Часто говорят, что все решает случай. Так и было с Викторией, которая во время короткой рабочей командировки в Париж в начале нулевых оказалась в одном ресторане с Кристофом Дешаваном. Мы познакомились, а через несколько месяцев он связался со мной и объяснил, что хочет запустить проект, пользующийся огромным успехом в США, – «Колесо фортуны». Он сказал, что я идеально подхожу для этого. Я согласилась при условии, что меня обеспечат жильем, поскольку я тогда жила в Нью-Йорке.» Соведущая этого телешоу жила в отеле в течение почти всего контракта, а в последний год переехала в Монако.

От этого приключения у Виктории остались только добрые воспоминания. «Сегодня я живу в Монако только благодаря «Колесу фортуны». Мы много веселились ч Кристофом. Приходилось играть, потому что я не говорила по-французски, но со временем я научилась отвечать на его шутки в мой адрес. Помню, мы снимали по пять передач в день, и надо было менять пять нарядов, пять причесок и пять макияжей. Работа кипела. Когда я возвращалась домой, у меня все болело, потому что я работала весь день стоя на каблуках. Теперь мои ступни привыкли, и я больше не могу ходить без каблуков», уверяет она, показывая носки своих черных сапог.

В то время Виктория была замужем за американским телеведущим Крисом Врагге. «Я слишком рано вышла замуж, в 24 года, и отношения на расстоянии были сложными. Муж хотел, чтобы я оставалась дома, а мне всегда хотелось работать. Я уделяла больше времени профессиональной карьере за счет личной жизни и, в конце концов, мы развелись». Сегодня Виктория ни капельки не постарела: «я чувствую себя очень молодой в голове», утверждает она, удивляясь, что публика ее по-прежнему ценит. «Несколько дней назад я ездила на фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо и пользовалась там большим вниманием. Это невероятно. Я сказала себе: «да они меня не забыли?» Ведь я не появлялась на итальянском телевидении уже несколько лет. Ко мне часто обращаются и в Монако, и во Франции, но не так активно. »

Я много занимаюсь трейдингом, интересуюсь биржей и финансами. Мне это нравится, это одно из моих ежедневных хобби.

Виктория также известна во Франции как официальное лицо марки канапе «Château d’Ax», и на следующей неделе будет сниматься в нескольких рекламных роликах в Швеции. «У меня много работы, но все-таки меньше, чем раньше. Сегодня я сама выбираю свой ритм и ценю покой». Работящая женщина также уделяет свое время ассоциации Les Anges Gardiens de Monaco. «Мы ездим в Ниццу и раздаем там на улицах еду из ресторанов Княжества. Я считаю, что отдаю немного того, что подарила мне жизнь. Я также являюсь официальной посланницей шведского фонда The Perfect World Foundation, занимающегося охраной природы. В 2022 году мы вручили приз Князю Альберу II», радуется она.

Раздача еды ведется по понедельникам – © Victoria Silvstedt

После работы на канале Eurosport, среди прочих, участия в реалити-шоу канала E! и в передаче Ballando con le stelle в Италии – увидим ли мы Викторию на наших экранах? «Мне несколько раз предлагали поучаствовать в проекте Danse avec les Stars во Франции, но мне не хочется жить в Париже, хочется быть свободной. Иногда я скучаю по телевидению, но не намерена туда возвращаться. Хотя, кто знает?! Never say never!»

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