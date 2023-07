Леди Моника Бакарди и ее жизнь после смерти Луиса

Шестая супруга наследника знаменитой династии производителей кубинского рома, леди Моника Бакарди – влиятельный продюсер в кинобизнесе.

Торжественный прием Красного Креста Монако, большой рождественский бал фонда Княгини Шарлен, презентация последнего фильма бондианы в Казино Монте-Карло… Леди Моника Бакарди регулярно появляется в фоторепортажах с ключевых событий в Княжестве. Влиятельное лицо Монако, где она живет уже более двадцати лет, пятидесятилетняя леди самостоятельно блистает после смерти своего супруга, Луиса Адальберто Факундо Гомес дель Кампо Бакарди, богатого наследника ромовой империи Бакарди.

Презентация последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» в Казино Монако, 29 сентября 2021 года – © Леди Моника Бакарди через Facebook

Леди Моника Бакарди когда-то приобрела журнал «Photo» и лицензию на французское издание журнала «Playboy», а с 2013 года занимается кинематографом в роли соучредителя компании кинопроката Ambi Media Group, а позже – соучредителя и президента международной компании кинопроката Iervolino and Lady Bacardi Entertainment (ILBE). Как сообщил журнал Forbes France в 2021 году, «компания быстро развивается, и в августе 2019 на итальянской бирже его акция стоила 1,95 евро. Сегодня его акция стоит 3,9 евро, что почти в два раза больше, а доходы предприятия в 2020 году превысили 120 миллионов евро.»

В итальянском издании журнала Forbes бизнес-леди заявила: «я всегда увлекалась кинематографом, даже сейчас, когда у меня выпадает два свободных часа, я часто смотрю кинофильм. Я была очарована славной эпохой итальянского кино времен «Сладкой жизни». Я хотела попробовать возродить эти незабываемые, может быть, даже уникальные времена». Изучая искусство и литературу, резидентка Монако австро-итальянского происхождения, выросшая в Мерано, в Тироли, в ходе своей карьеры и путешествий совершенствовалась в иностранных языках и сегодня, помимо итальянского, свободно владеет французским, немецким, английским и испанским.

Престижное сотрудничество

Леди Моника Бакарди сумела утвердиться в этом до сих пор очень мужском секторе. Она известна как продюсер фильмов с известными актерами, таких как «И проиграли бой» Джеймса Франко с Джеймсом Франко и Селеной Гомес; «Музыка тишины» Андреа Бочелли с Антонио Бандерасом; боевик «В ожидании варваров» Сиро Герра с Джонни Деппом; триллер «Черная бабочка» Брайана Гудмана с Антонио Бандерасом; современная сказка «Фантастическая любовь и где ее найти» с Томом Уилкинсоном; семейный мультфильм «Стражи Арктики» Аарона Вудли, озвученный Джереми Раннером, Алеком Болдуином и Анжеликой Хьюстон; научно-фантастический триллер «Трансформация» с Нуми Рапас, Майклом Чиклисом и Петером Стормаре; криминальный триллер «Профессор и призрачный убийца» с Морганом Фрименом и, наконец, романтическая драма «Унижение» с Аль Пачино.

В ноябре 2019 года леди Моника Бакарди пришла поддержать актера Антонио Бандераса на торжественном открытии театра, который он основал в своем родном городе Малага в Испании – © ladymonikabacardi.com и © Леди Моника Бакарди через Facebook

Благодаря своему таланту, в 2022 году она вышла на биржу Euronext Growth Paris и попала в ежегодный рейтинг журнала Forbes Italia среди женщин, отличающихся своей креативностью, упорством и опытом. Ее часто приглашают на крупные кинофестивали, такие как «Mostra» в Венеции, и на церемонию вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Борьба за права женщин

Леди Моника Бакарди вскоре поняла, что кинематограф может помочь ей выражать своей позиции, в частности, в вопросах охраны окружающей среды и гендерного равноправия. Недавно она начала работать с некоммерческой продюсерской компанией We Do It Together, которая борется за справедливое отображение женщин в кинематографе и СМИ. «В настоящее время я считаю очень важным дарить надежду. Я убеждена, что кинематограф может положительно повлиять на общество, поэтому я так люблю это искусство», заявила она в интервью журналу Marie-Claire.

Например, представленный в 2021 году ее компанией фильм «Теперь вместе» рассказывает несколько историй об отважных и целеустремленных женщинах. Над ним работали всемирно известные кинорежиссеры и актрисы, такие как Эва Лонгрия, Маргерита Буй, Кара Делевинь, Дженнифер Хадсон и Мария Соле Тоньяцци. «ILBE стремится стать международным примером кинематографа, внимательно относящегося к социальным вопросам, к интеграции в жизнь общества и к Made in Italy», рассказала она в интервью газете Il Sole 24 Ore.

Леди Моника Бакарди никогда не забывала родину. Напротив, она задалась целью стать связующим звеном между Италией и Голливудом. «Made in Italy играет важную роль в работе ILBE. Тому пример – фильм «Дакота», вышедший на экраны в апреле. Съемки с участием актеров из разных стран частично велись в Апулии, на фоне великолепных пейзажей леса Меркаданте в провинции Бари. Кроме того, были фильмы, посвященные истинным «глыбам» итальянской культуры, такие как «Музыка тишины» об Андреа Бочелли с Антонио Бандерасом, биографический фильм об истории Ламборгини и исторический фильм о Роберто Кавалли», сообщила она в колонках итальянского издания.

А Монако?

Миллиардерша живет в роскоши в Княжестве, но она активно участвует в его общественной жизни и помогает в сборе средств через свою широкую сеть знакомств. «Я участвую в проектах помощи детям из неимущих семей в развивающихся странах особенно в области образования. (…) Я также участвую в программах борьбы с онкологическими и дегенеративными заболеваниями и проектах по сдерживанию климатических изменений.» По этому поводу, в своем интервью изданию Monaco-Matin от 4 ноября 2019 года вдова Луиса Бакарди заявила, что она «очень близка к фонду Князя Альбера II, который отлично работает». Она является членом фонда охраны океанов и регулярно участвует в его мероприятиях.

Леди Моника Бакарди со своей дочерью Марией-Луизой – © Леди Моника Бакарди через Facebook

Леди Моника Бакарди уже много лет шефствует над Научным центром Монако, и в 2021 году вошла в совет его директоров. Помимо этого, филантропка вошла в совет директоров Океанографического музея, чтобы привлечь внимание публики к неотложной необходимости охраны океанов, а также ведет активную деятельность в ЮНИСЕФ и Красном Кресте Монако.

Жизнь с Луисом Бакарди

В 67 лет Луис Бакарди, правнук создателя первого «белого рома», влюбился в прекрасную блондинку, младше его на 30 лет. Покинув Кубу в 29 лет, наследник располагал астрономическим состоянием: его компания ежегодно продавала 200 миллионов бутылок 200 различных марок алкоголя. Ромы, водка Grey Goose, джин Bombay Sapphire, вермуты Martini & Rossi…

Пара обвенчалась в Гибралтаре, в очень узком кругу. На свадьбу не пригласили ни одного члена их семей. Через некоторое время, в Лондоне, леди Моника Бакарди родила Марию-Луизу, первую дочь и наследницу стареющего Луиса Бакарди.

В компании двух «женщин своей жизни» на юге Франции Луис Бакарди положил конец своим причудам и «ошибкам молодости». По данным журнала Paris Match он в прошлом испытывал алкогольную зависимость. Однажды, во время обеда во Всемирном фонде дикой природы, он перебил принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, чтобы официант срочно наполнил его бокал. Он даже упал под стол Князя Ренье III на торжественном приеме Красного Креста Монако.

Несмотря на то, что все, казалось бы, пришло в норму, но тяжелая болезнь разбила его семейное счастье. В свои 70 лет Луис оказался болен раком. Чтобы организовать свое наследство, в 2003 году Луис Бакарди открыл в Лихтенштейне траст Bastille Trust, в который вложил свои акции, а именно около 2 миллиардов евро.

Такой траст, частая юридическая практика у англосаксов, позволял ему передать собственность на свои активы одному или нескольким доверенным третьим лицам.

Луис Бакарди выбрал троих таких лиц, которым передал список бенефициантов. По данным журнала Paris Match в списке была его бывшая супруга и несколько друзей. Но самое важное было защитить свою дочь.

По достижении совершеннолетия она должна была получить 50 миллионов евро накопленных дивидендов, такую же сумму – в 25 лет, и последнюю треть – в 32 года. Накануне 18-летия дочери доверенные лица траста отказываются выплачивать ей дивиденды. За несколько лет леди Моника и Мария-Луиза отстранены от траста.

Начинается долгая юридическая тяжба между леди Моникой Бакарди и доверенными лицами траста. Эта тяжба продолжается и по сей день. Леди Моника Бакарди также заявила журналу Paris Match, что «после смерти Луиса они искажают его волю, пожелания, указания и инструкции.»

Однако источники близкие трасту подтвердили, что со дня смерти Луиса в 2005 году леди Моника Бакарди ежегодно получает ренту в «семизначных цифрах». «Для меня это вопрос не денег, а справедливости. Мне действительно есть, на что жить и на что обеспечить материальное благополучие десяти грядущих поколений», заявляет она.

Параллельно с этим в статье Forbes.it она заявляет, что «Bacardi LTD во главе с ее председателем правления, господином Фекундо Л. Бакарди, – единственная транснациональная корпорация в мире, в которой большинство акционеров представлены трастами, доверенные лица которых голосуют против указаний и «пожеланий» бенефициантов этих трастов безоговорочно поддерживать линию правления».

Дело вышло за границы Монако, когда леди Моника Бакарди и ее адвокат подали жалобу в Княжестве Лихтенштейн. Их цель – перевести все активы «незаконно и безо всяких оснований удерживаемые и управляемые трастом» – по мнению Forbes.it – и получить возмещение убытков от обвиняемых доверенных лиц.

Но как только им удалось отозвать первых доверенных лиц, как на их место пришли трое новых. Леди Моника Бакарди считает эту замену, как минимум, горестной: «ясно, что мы имеем дело с преступной организацией, действующей согласованно», утверждает она в колонках журнала Paris Match. «Не хочу называть имена, но многие работники предприятия, похоже, хотят нас отстранить от дел. 18 июня доверенные лица еще раз проголосовали за руководство группы. Ни я, ни моя дочь таких указаний не давали.» В свою очередь, адвокат вдовы, Брюно Капон, пожаловался на попытки запугивания со стороны членов траста.

Среди новых доверенных лиц – адвокат, близкий покойному Луису Бакарди: Бернар Лоренц. На страницах Paris Match он опровергает эти нападки: «эти разнесенные обвинения – фальшивые и абсолютно бредовые. Они относятся к нелепой теории заговора. Все наши решения на 100% соответствуют воле покойного. Мы действуем исключительно в интересах его наследницы, Марии-Луизы, и чувствуем себя одиноко в этом грустном деле.»

Семья Бакарди тоже выступила на страницах журнала, сожалея обо всех этих конфликтах и считая леди Монику Бакарди в них виновной. Одна из двоюродных сестер покойного заявила: «Мы уже привыкли к разным Моникам, за последние сто пятьдесят восемь лет их было так много, этих «дополнительных членов семьи». Единственное, что нас заботит, это будущее и успех нашего семейного предприятия. Мы все научились оберегать наших наследников, и Луизита, похоже, это уже поняла. И правильно сделала.»

Решением суда Лихтенштейна в 2020 году леди Моника Бакарди была окончательно отстранена от совета директоров. После этого мать и дочь расширяют предварительно поданную жалобу на три адвокатские конторы, которые они обвиняют в поддержке действий «преступного сообщества».

Мария-Луиза и леди Моника Бакарди на этом не остановились. 5 мая 2022 года компания Bacardi Ltd приглашена в суд Монако, за месяц до ежегодного общего собрания акционеров, состоявшегося 16 июня. Леди Моника Бакарди опубликовала коммюнике, в котором она, в частности, заявляет о «явном и неразрешенном» конфликте интересов между Фекундо Бакарди, председателем правления предприятия, и трастом Bastille Trust.

Несмотря на все эти сложности, леди Моника Бакарди продолжает жить в Монако. Резидентка, которую некоторые считают одной из самых вдохновляющих женщин в кинобизнесе, продолжает заниматься своей компанией. Продюсер активистских феминистских фильмов, глубоко погруженная в свою благотворительную деятельность, даже вошла в сотню самых влиятельных женщин Италии в 2021 году, по информации издания Grazia.

При участии Камий Эстев