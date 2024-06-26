В Монако каждый второй работник частного сектора получает общую зарплату больше 3 256 евро в месяц

В Монако половина работников частного сектора получает общую зарплату больше 3 256 евро в месяц © Monaco Tribune

Монакский институт статистики и экономических исследований опубликовал исследование относительно зарплат в частном секторе Монако. Знакомьтесь со статистикой!

Монакский институт статистики и экономических исследований (IMSEE) опубликовал статистику о зарплатах в частном секторе на основе данных, предоставленных социальными кассами. Самые важные цифры касаются роста средней и медианной зарплат в Княжестве.

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Согласно этому исследованию, основанному на расчете общих зарплат на полной ставке, медианная зарплата в 2023 году выросла на 5,2%, достигнув 3 256 евро (т.е. на 1 287 евро больше минимальной зарплаты), а средняя зарплата достигла 4 841 евро.

Разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами сократилась

Из данного исследования ясно видно, что разница между самыми высокими и самыми низкими зарплатами сокращается. Другими словами, каждый десятый работник зарабатывает меньше 2 241 евро, что представляет собой рост на 5,4% по сравнению с предыдущим годом, и каждый десятый работник зарабатывает больше 7 346 евро, что всего на 2,5% больше, чем в 2022 году.

По данным IMSEE три самых высокооплачиваемых сектора экономики – финансы и страхование, информация и связь и оптовая торговля. Самыми низкооплачиваемыми секторами являются розничная торговля, научно-техническая деятельность и строительство.

Мужское большинство

Что касается гендерного баланса, важно отметить, что среди высокооплачиваемых работников мало женщин – 16,1% среди 1% самых высоких зарплат. Их средняя зарплата на полной ставке в частном секторе – на 18,3% ниже, чем у мужчин.