Как и во Франции в Монако работники также пользуются минимум пятью неделями оплачиваемого отпуска в год, но сокращенного рабочего дня нет – © Monaco Tribune

При одной и той же общей сумме зарплаты сумма чистой зарплаты в Монако выше, чем во Франции.

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Монако всегда привлекало работников: по данным Монакского института статистики и экономических исследований (IMSEE) в частном секторе количество работников в 2023 году достигло 58 326 человек. Это на 2 089 мужчин и на 765 женщин больше, чем в 2022 году. 11% работников проживают в Монако, но подавляющее большинство (80%) живет в департаменте Альп-Маритим и 9% – в Италии. Несмотря на то, что общая минимальная почасовая зарплата – такая же как во Франции, работники не задумываясь ездят на работу в Княжество, потому что денежное вознаграждение – интереснее. Объяснения.

Поднявшись на 1,13% в 2024 году, общая минимальная зарплата в Монако и Франции составляет 11,65 евро в час. Но оценивая недельную или месячную зарплату, в Монако она выходит больше по той простой причине, что общее время работы в Княжестве составляет 39 часов в неделю, а во Франции – 35. Таким образом, общая минимальная недельная зарплата в Монако составляет 454,35 евро, а месячная – 1 968,85 евро.

Меньше отчислений на социальное страхование и больше пособий

При одинаковой общей зарплате работник в Монако в конце месяца получает больше денег, чем работник во Франции. Работники в Монако меньше отчисляют на социальное страхование, чем во Франции. В Монако работник, получающий минимальную зарплату, отчисляет около 13%, а во Франции – 20%.

Еще одно преимущество Монако: семейные пособия социальных касс Монако (CCSS), на которые французские родители могут рассчитывать с появлением их первого ребенка, не обусловлены их доходами и не подлежат налогообложению. Во Франции эти пособия зависят от доходов семьи и количества детей.

В Монако семья получает 166,40 евро в месяц с рождения ребенка до трех лет, затем 249,60 евро с 3 до 6 лет, 299,50 евро до 10 лет, а с 10 лет – 349,50 евро. Однако следует заметить, что это пособие выплачивается только при условии, что отец, считающийся «главой семьи», работает в Монако на полную ставку. Мать тоже может претендовать на это пособие, но только в некоторых случаях. Следует также подчеркнуть, что после 10-летнего стажа работы в Княжестве работник получает право на монакскую пенсию. И здесь тоже пенсионные баллы интереснее, чем во Франции.

Какие налоги платят французские работники в Монако?

Средняя зарплата

По данным того же IMSEE в Монако половина работников частного сектора получает общую зарплату больше 3 074 евро в месяц, а средняя зарплата, завышенная из-за очень больших окладов, составляет 4 593 евро. В результате каждый десятый работник получает общую месячную заплату менее 2 126 евро, и каждый десятый работник получает общую месячную зарплату более 7 166 евро.

В данном исследовании выявлено три самых высокооплачиваемых сектора экономики: финансы и страхование, информация и связь и оптовая торговля. Самыми низкооплачиваемыми секторами являются розничная торговля, научно-техническая деятельность и торговля недвижимостью.