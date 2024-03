Plus de 2 800 salariés supplémentaires en un an à Monaco

Dans le secteur privé, le nombre de salariés a atteint 58 326 en 2023, d’après les chiffres de l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE).

Publicité

Monaco semble relever le défi de l’attractivité. En effet en 2023, 2 089 hommes et 765 femmes supplémentaires ont été salariés par rapport à 2022, selon les informations divulguées par les Caisses sociales de Monaco à l’IMSEE. Sur le total de ces 58 326 salariés enregistrés en 2023, la majorité travaille dans le secteur des activités scientifiques et techniques, vient ensuite l’hébergement et la restauration, et en troisième place la construction.

Les heures travaillées en cumul sur l’année sont logiquement en augmentation, exactement de 5,5% au regard de 2022, et s’établissent à 103 millions. On apprend également via l’étude que les employeurs sont au nombre de 6 357.

Le profil type du salarié du secteur privé

Toujours dans le secteur privé, les hommes sont plus nombreux que les femmes (62% contre 38%), et l’âge moyen est de 42,4 ans. Concernant les nationalités, les Français ont la première place du podium (61%), les Italiens la seconde (15%) et les Portugais la troisième (7%). En tout, 140 nationalités ont été comptabilisées. À savoir que les Monégasques ne représentent que 2% des salariés de la Principauté dans ce secteur.

En août, les entreprises sans la fibre n’auront plus internet à Monaco

Plus ou moins conformément aux nationalités présentes, 80% des salariés résident dans les Alpes-Maritimes, 11% à Monaco et 9% en Italie. L’intégralité de l’infographie est disponible en cliquant sur ce lien.