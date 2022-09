Depuis la création de ce dispositif en 2014, 825 professionnels ont été certifiés.

Ce mardi 13 septembre, le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, a accueilli à sa Résidence les diplômés des promotions 2021 et 2022 de la Certification Professionnelle Monégasque, instaurée par l’AMAF (Association Monégasque des Activités Financières).

Le Ministre d’Etat était accompagné de Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, de Brigitte Boccone-Pages, Vice-Présidente du Conseil national, d’Etienne Franzi, Président de l’AMAF, et de nombreuses autres personnalités de la Principauté.

Cette Certification Professionnelle est entrée en vigueur en 2014. Il s’agit d’un dispositif obligatoire, destiné à tous les collaborateurs qui sont en relation avec la clientèle ou les marchés (soit les gérants, vendeurs, analystes financiers et opérateurs de salles de marché). Le but est de renforcer le niveau de compétence des équipes des établissements bancaires ou financiers. Depuis sa création, 825 professionnels de la Place monégasque ont été certifiés, avec un taux de réussite annuel de plus de 82%.

Le Ministre d’Etat a prononcé une allocution dans laquelle il a tenu à féliciter l’AMAF pour son action dans la régulation, l’organisation et la promotion de la place bancaire et financière de la Principauté, notamment dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption, ainsi que pour le rôle moteur qu’elle joue dans la quête de l’excellence et du professionnalisme de ce secteur.