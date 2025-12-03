La JCI Monaco célèbre 30 ans d’entrepreneuriat et dévoile ses lauréats 2025

À l’occasion de cette 30e édition, la JCEM a introduit de nouveaux prix dédiés aux success stories du Concours de Création d’Entreprise © JCEM

Radio Chantier remporte le prix du Gouvernement Princier lors d’une soirée marquant trois décennies d’accompagnement des créateurs d’entreprise à Monaco.

L’Auditorium Rainier III a accueilli mardi soir la 30e édition du Concours de Création d’Entreprise (CCE), organisée par la Jeune Chambre Économique de Monaco. Cette édition anniversaire a mis en lumière une nouvelle génération d’entrepreneurs tout en célébrant les success stories qui ont marqué ces trois décennies.

Radio Chantier en tête du palmarès

Le prix du Gouvernement Princier, doté de 40 000 euros, a été attribué à Radio Chantier, fondée par Cyril Cros et Alexandre Mattelon. Cette entreprise accompagne les projets de construction grâce à l’intelligence artificielle, servant d’intermédiaire entre les décisions prises sur le terrain et la gestion globale du projet. « Ça représente beaucoup de choses parce que dans le jury, il y a des professionnels reconnus de la Principauté. Voir son travail reconnu par ces gens là, ça me fait super plaisir », confie Cyril Cros.

« Ça montre que non seulement on a une idée qui est cohérente et intéressante, mais en plus que tout le travail qu’on a fourni pour mettre en place le dossier et faire en sorte que le projet soit viable, ça a porté ses fruits. C’est énormément de plaisir et un gros relâchement. avant de se retrousser les manches pour partir sur 2026, créer la société et lancer les premiers projets. »

L’entrepreneur, qui dirige déjà MC BIM, une société spécialisée dans les nouvelles technologies du bâtiment depuis 2010, voit ce prix comme l’aboutissement d’une réflexion mûrie pendant près de 10 ans. Pour l’année à venir, les ambitions sont claires : « J’espère plein de bonnes choses. En tout cas, avoir nos noms sur les panneaux de gros chantiers comme le CHPG ou Le Bel-Air et de voir nos smartphones dans les mains de tous les chefs de projets », projette Cyril Cros.

Trois autres lauréats récompensés

Le prix de la Jeune Chambre Économique de Monaco (21 000 euros) a été décerné à DataGreen, portée par Julien Choukroun. L’entreprise propose une solution durable pour réutiliser l’énergie émise par les datacenters à l’aide d’un procédé innovant. Meuble Monaco, représentée par Isobel Ridley, a remporté le prix Athos Partners de 10 000 euros. Cette plateforme innovante facilite la gestion et la revente en ligne de mobilier pour les résidents de la Principauté.

Enfin, le prix Coup de Cœur du Jury a été attribué à ClickMeal, portée par Alexia Montero et Guillaume Delachet. L’entreprise propose des frigos connectés transformant les espaces de travail en offrant une solution de restauration moderne et locale.

David Sirour, créateur de Graine d’entrepreneur : « C’était un rêve que j’avais dès le départ »

Graines d’Entrepreneurs : la relève monégasque à l’honneur

À côté du CCE, le programme Graines d’Entrepreneurs a également célébré ses lauréats. Ambre, membre de l’équipe A.S.M.D. Construction and Infrastructure, a présenté un projet ambitieux visant à aider les populations isolées dans les pays émergents : « Notre projet est de créer une entreprise qui va aider les gens, surtout des populations isolées, ou qui n’ont pas les mêmes aides que nous, à apporter de l’eau, l’électricité et des besoins de notre société pour apporter du confort et surtout les connecter aux autres populations », explique la lycéenne de l’International School of Monaco.

Le processus s’est déroulé en une journée intensive avec leur mentor : « C’était très bien, ça s’est passé en une journée, on a fait plusieurs activités et ça s’est fini par un speech qu’on a présenté devant un jury », raconte Ambre, visiblement satisfaite. « J’étais très contente de gagner. J’étais aussi stressée de présenter devant autant de monde, mais une fois que j’étais sur la scène, je trouve que ça s’est bien passé. »

L’engagement sans faille des mentors

Léa Calori, mentor du groupe A.S.M.D., a été particulièrement marquée par la maturité du projet. « Ce qui a attiré mon attention, c’est qu’au cours de la journée, il y a eu une phrase dite par les élèves qui résume tout : At A.S.M.D, we do not build just homes and highways, but we also build a better future for isolated communities in emerging countries », rapporte-t-elle.

Le projet prévoit la création d’un bureau monégasque de BTP intervenant dans les pays émergents en faisant appel à des entrepreneurs locaux, des matériaux de proximité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et en garantissant une rémunération juste aux employés sur le terrain.

Ce qui impressionne la mentor, c’est la vision globale de ces jeunes : « Voir des jeunes de cet âge, dont certains ne sont à Monaco que depuis quelques mois, avoir une vision à la fois internationale et ancrée sur le terrain, c’est fantastique. Ils ont déjà compris que santé environnementale, humaine et développement d’une société vont ensemble. C’est pour moi le plus beau message qu’ils pouvaient faire passer ». Impliquée dans le programme depuis sa création il y a dix ans, Léa Calori confirme son engagement : « C’est toujours un grand plaisir d’accompagner des jeunes parce que l’objectif, ce n’est pas seulement de gagner la compétition, c’est aussi transmettre des valeurs humaines et leur donner des conseils qu’ils pourront appliquer plus tard. »

Trois décennies de success stories

À l’occasion de cette édition anniversaire, la JCI Monaco a introduit de nouveaux prix honorifiques récompensant trois anciennes entreprises lauréates incarnant chaque décennie du concours : DITO (années 1990), A Domicile Monaco (années 2000) et Carlo (années 2010).

« C’est grâce à l’engagement commun de tous les acteurs et à la confiance qu’ils nous témoignent que nous avons pu présenter, lors de la soirée des Trophées de la Jeune Chambre Économique de Monaco, cette 30e édition à la hauteur de son année symbolique », précise Léa Pizzio-Guaitolini, Cheffe de projet CCE.

Créé en 1995, le Concours de Création d’Entreprise accompagne les porteurs de projets de 18 à 40 ans souhaitant s’implanter à Monaco. Il distingue les initiatives les plus prometteuses, en adéquation avec les spécificités économiques et réglementaires du territoire monégasque.