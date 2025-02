Cette année, la JCI Monaco célébrera deux anniversaires majeurs 

Après Clément Maréchal, Hanna Derrien a été élue présidente de la JCI Monaco pour un mandat d’un an.

Lors d’une conférence de presse organisée au siège de la Jeune Chambre Économique de Monaco (JCEM ou JCI Monaco), l’équipe dirigeante 2025, présidée par Hanna Derrien et accompagnée de Lucas Dubois, vice-président entrepreneuriat, ainsi que de Sarah Assayag-Edery, vice-présidente développement personnel, a dévoilé sa vision et les grands événements pour l’année à venir.

Le Concours de création d’entreprise fête ses 30 ans

L’année 2025 se distingue par deux dates emblématiques qui marqueront la JCI Monaco.

D’une part, le concours de création d’entreprise (CCE) fête ses 30 ans, un rendez-vous incontournable qui, depuis trois décennies, déniche et soutient des projets novateurs : « On fêtera cet anniversaire au cours de la soirée des trophées de la jeune chambre économique, qui se déroule fin novembre, début décembre », déclare la présidente.

Avec une trentaine de candidatures en moyenne à chaque édition, le concours, ouvert aux entrepreneurs de 18 à 40 ans et offrant des prix allant jusqu’à 40 000 euros, continue d’être une pépinière de projets ambitieux. « Il y a plusieurs critères qui rentrent en compte : l’impact que ce projet peut avoir à Monaco, sa fiabilité financière, son innovation, etc. On a un panel de plus de dix personnes dans le jury. Ça permet d’avoir une grosse audience et une grosse analyse de chaque projet », indique Lucas Dubois. Il rappelle également que les candidatures sont désormais ouvertes, jusqu’au 30 septembre 2025.

« On donne l’envie à ces jeunes d’entreprendre »

D’autre part, le programme « Graines d’entrepreneurs » célèbre une décennie d’engagement en faveur du développement personnel. Ce dispositif vise à stimuler l’esprit créatif et critique des jeunes.

Il se déploie dans plusieurs établissements de la Principauté, du CM2 au Bachelor. « On travaille vraiment main dans la main avec l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, avec les chefs d’établissement », poursuit Hanna Derrien, qui compte échanger cette année avec le collège Charles III ou encore la British School of Monaco.

Dans le domaine du développement personnel, la JCI Monaco entend aller plus loin qu’une simple initiation à l’entrepreneuriat. Les interventions dans les établissements de la Principauté visent à insuffler une nouvelle façon d’appréhender l’entrepreneuriat : « Le principe est absolument génial. On se déplace dans des écoles de niveau de CM2 à Bachelor. Pendant une journée, on donne l’envie à ces jeunes d’entreprendre. Mais encore une fois, entreprendre, ce n’est pas forcément créer une entreprise, c’est aussi développer son esprit créatif, son esprit critique et son ouverture sur le monde », explique Sarah Assayag-Edery. Ces actions s’inscriront dans un parcours se concluant par la soirée des Trophées de la JCEM.

Marie-Gisèle Fringant-Pedrozo, nouvelle Présidente de la JCEM : « Monaco m’a offert une ouverture d’esprit dès le départ »

L’action pour l’entrepreneuriat reste au cœur des priorités de la JCI Monaco : « Notre mission, c’est de favoriser et de développer l’attractivité de Monaco », souligne Hanna Derrien. Le programme 2025 s’inscrit donc dans la continuité du plan triennal initié l’an dernier avec le président sortant, Clément Maréchal.

Ainsi, les initiatives lancées l’année précédente se poursuivront, comme le Monaco Inspire, une déclinaison locale de l’émission « Qui veut être mon associé ? » et les Pitch Nights, qui ont déjà permis de redynamiser le concours de création d’entreprise.

Pour soutenir ces projets, la JCI Monaco bénéficie de l’appui du Gouvernement Princier et collabore étroitement avec la Direction du Développement Économique, le Monaco Business Office ainsi que de nombreux partenaires tels qu’Athos Partners, le Crédit Agricole Monaco, SMT et Gordon S. Blair.

Ces partenariats permettent notamment de mettre en lumière des success stories comme ExcelloCenter, SOCA, HY-Plug, EatIn, Carlo, Doux Village, Papyrus, Bookvidéo, Le Teashop ou encore My Marketing Xperience, qui ont toutes bénéficié du concours dans le passé.

La dynamique de la JCI Monaco se poursuit avec des rendez-vous réguliers, tels que les traditionnels petits-déjeuners conférences, désormais devenus « des moments institutionnels à Monaco ». Le prochain événement se tiendra le cinq mars et abordera des thématiques d’actualité comme la loi de protection des données.

Par ailleurs, les passionnés d’innovation et de finance auront rendez-vous le jeudi 27 février au Wine Palace du Yacht Club de Monaco pour un JCE Connect inédit. Organisé en partenariat avec Invest Time et BNP Paribas, ce format interactif mettra en lumière les grandes tendances et innovations qui redessinent le paysage économique et financier, en réunissant investisseurs, entrepreneurs et acteurs clés de l’écosystème monégasque.

