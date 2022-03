Alors que la saison d’été débutera le dimanche 27 mars prochain, l’Aéroport Nice Côte d’Azur promet un réseau de destinations proche de l’avant-pandémie.

Avec l’arrivée des beaux jours et du printemps, nombreux sont les Azuréens et les Monégasques prêts à souffler un peu en s’évadant quelques jours. Cela tombe bien, l’Aéroport Nice Côte d’Azur vient d’annoncer un réseau de destinations « très largement étoffé », avec plus d’une centaine de destinations, dont huit long-courriers vers quarante-et-un pays.

LIRE AUSSI : Aéroports de la Côte d’Azur : malgré le Covid, de nombreux paris réussis en 2021

Des chiffres qui donnent le sourire et qui rappellent forcément l’avant-pandémie. Signe de ce retour à la normale et de la reprise du trafic, le terminal 1 rouvrira ses portes dès le dimanche 27 mars, marquant le lancement de la saison d’été avec le changement d’heure. Ainsi, ce ne sont pas moins de cent six destinations qui seront directement connectées au territoire maralpin (voir encadré).

Sept nouvelles destinations au départ de Nice

Toujours aussi populaires dans l’esprit des voyageurs azuréens, les vols long-courriers feront cette année leur grand retour, avec pas moins de huit liaisons directes. Pour les amoureux du continent américain, Air Canada et Air Transat proposeront un vol depuis Nice à destination du hub de Montréal, tandis que Delta Airlines desservira New-York JFK quotidiennement. La Compagnie et United Airlines relieront quant à elles Nice à Newark, également quotidiennement.

LIRE AUSSI : Entretien avec Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur

Bahreïn, Koweït et Dubaï seront aussi au programme, via Gulf Air, Kuwait Airlines et Emirates. Pour rappel, l’aéroport Nice Côte d’Azur est au deuxième rang des plateforme aéroportuaire de France en offre de sièges long-courrier avec pas moins de 380 000 sièges proposés.

En chiffres :

107 destinations (18 en France, 89 à l’international)

52 compagnies représentées

41 pays desservis (31 en Europe, 3 au Maghreb, 2 en Amérique du Nord, 5 au Moyen-Orient)

En 2019, 121 destinations vers 44 pays étaient proposées

Une attractivité forte du territoire, qui se confirme par l’apparition de nouvelles lignes au départ de Nice. En effet, sept destinations seront désormais possibles (Bahreïn, Héraklion, Cluj, Reykjavik, Southampton, Tirana et Valence), alors que cinq compagnies opèreront pour la première fois (Condor, Icelandair, Fly One, United Airlines et Gulf Air).

LIRE AUSSI : Aéroport de Nice : direction l’Islande cet été

« Malgré les restrictions liées à la situation géopolitique, la vigueur du programme estival de l’aéroport Nice Côte d’Azur marque un nouveau pas vers un retour à la normale, nécessaire et important pour permettre à notre territoire de retrouver une activité économique et culturelle indispensable et durable », a expliqué Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur.