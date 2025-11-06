MonacoTech ouvre un nouvel appel à candidatures pour des startups innovantes

L’incubateur monégasque recherche des projets en phase de démarrage et accepte les dossiers jusqu’au 24 novembre sur son site internet.

MonacoTech lance son nouvel appel à projets depuis le 14 octobre. L’incubateur cofondé en 2017 par le gouvernement princier, Monaco Telecom et Xavier Niel cible les entrepreneurs du monde entier souhaitant développer leur société depuis la Principauté. Les candidatures portent sur des projets technologiques en phase de démarrage avec un prototype fonctionnel et des premiers retours du marché. La commercialisation doit être envisagée dans les dix-huit mois.

Les secteurs privilégiés regroupent la GreenTech, la BioTech, la MedTech, la BlueTech avec le smart yachting, et le digital. L’intelligence artificielle appliquée à des projets à impact retient particulièrement l’attention. D’autres domaines peuvent être retenus s’ils présentent une pertinence pour un développement depuis Monaco.

© Philippe Fitte

Sélection en trois étapes jusqu’en janvier

Le processus démarre par le dépôt du dossier en ligne sur www.monacotech.mc avant le 24 novembre à minuit. Les projets présélectionnés passeront des entretiens vidéo en décembre. Les finalistes défendront leur projet devant un jury d’experts en janvier 2026 lors d’un pitch final. Les startups retenues intégreront le programme en mars 2026. Elles bénéficieront d’un accompagnement personnalisé de dix-huit mois avec accès aux ressources techniques et financières, un réseau d’experts et des opportunités de networking. L’incubateur a accompagné depuis sa création de nombreux projets innovants grâce au soutien d’acteurs professionnels et institutionnels de la Principauté.