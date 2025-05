MonacoTech dévoile quatre startups innovantes lors de son premier Demo Day 2025

L’incubateur monégasque lance sa nouvelle cohorte avec des projets prometteurs dans les domaines du bien-être professionnel, de la mobilité maritime et de la santé.

La première édition 2025 du Demo Day de MonacoTech s’est mercredi soir dans les locaux de l’incubateur. L’occasion de mettre en lumière les nouvelles recrues qui ont rejoint le projet en mars dernier. L’événement, devenu un rendez-vous incontournable de l’écosystème entrepreneurial monégasque, a permis aux quatre startups sélectionnées de présenter leurs projets innovants devant un public composé d’investisseurs, de partenaires et d’acteurs économiques locaux.

Lors de l’événement, chaque équipe a eu l’opportunité de démontrer les avancées réalisées depuis son intégration, à travers des courtes présentations de quelques minutes en anglais suivis d’un échange avec l’audience. Un cocktail a ensuite permis aux jeunes entreprises d’échanger de manière plus informelle et tisser des liens avec les acteurs monégasques présents.

Journée de la Femme Digitale : L’intelligence artificielle au cœur des échanges à MonacoTech

Des projets variés

Parmi les startups présentées, Neomove se distingue avec son approche novatrice du bien-être en entreprise. Ce coach digital propose aux entreprises des protocoles de mouvements personnalisés pour améliorer la condition physique des collaborateurs, adaptés à leur environnement de travail spécifique.

Loïc Gambardella, fondateur de Neomove © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Dans le secteur de la mobilité maritime, deux projets complémentaires ont marqué les esprits. Competr conçoit des moteurs hors-bords électriques qui allient légèreté et grande autonomie, sans compromis sur les performances par rapport aux concurrents du secteur. Son moteur sera notamment présenté officiellement à l’édition 2025 du Monaco Boat Challenge.

Nicolò Cavina, accompagné de Iacopo Roncuzzi, cofondateur de Competr © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Whisper eF innove quant à lui dans l’expérience nautique avec des bateaux à foil électriques, réduisant la consommation d’énergie d’un facteur cinq, tout en assurant la stabilité et le confort de navigation.

Laurent Buob, dirigeant de l’entreprise montpeliéraine Whisper EF © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Enfin, M Flow représente le secteur medtech avec sa plateforme intelligente d’échange et de visualisation d’imagerie médicale. Utilisant l’IA générative, cette solution automatise les tâches routinières pour permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur le diagnostic et la prise en charge des patients.

Le docteur Hala Jenoudet présente la solution de medtech M Flow © Monaco Tribune – Benjamin Godart

Un programme d’accompagnement sur mesure

Le Demo Day marque une étape importante pour ces entrepreneurs, qui bénéficient du programme d’incubation intensif de MonacoTech. Créé en 2017 par le gouvernement Princier, Xavier Niel et Monaco Telecom, l’incubateur offre un accompagnement personnalisé de 18 mois, comprenant du mentorat, des ateliers thématiques et un réseau professionnel international. Avec plus d’une vingtaine de startups accompagnées depuis sa création, l’incubateur vient de clôturer le 13 mai son appel à projet annuel.