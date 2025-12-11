Découvrir Monaco
Brève

Fabien Deplanche, président de la chambre du bâtiment, alerte sur le ralentissement de la commande publique

Par Estelle Imbert
Publié le 11 décembre 2025
2 minutes de lecture
Chambre Patronale du Bâtiment
Le bâtiment monégasque a exposé sa vision et a appelé à une stratégie publique claire lors de son cocktail annuel le 4 décembre 2025 © Chambre Patronale du Bâtiment
2 minutes de lecture

Fabien Deplanche a réclamé une programmation pluriannuelle des investissements publics lors du cocktail annuel du Bâtiment qui a réuni 600 personnes le 4 décembre.

L’événement s’est déroulé en présence de la secrétaire d’État représentant le Prince Albert II, du ministre d’État, du président du Conseil national, de plusieurs conseillers de gouvernement et du maire de Monaco. Fabien Deplanche, président de la chambre patronale du bâtiment, a rappelé que la vision du Souverain, fidèle à l’héritage des « Princes Bâtisseurs », continue de guider l’ambition et l’exigence des entreprises du bâtiment de Monaco.

Chambre Patronale du Bâtiment
© Chambre patronale du bâtiment

Il a annoncé la décision de maintenir pour l’heure l’indépendance de la chambre patronale du bâtiment. Après plusieurs mois de discussions, les conditions d’une réintégration au sein de la Fédération des Entreprises Monégasques (FEDEM) ne garantissaient pas une représentation à la hauteur du poids économique, social et technique du secteur. Fabien Deplanche a insisté sur le fait que cette indépendance ne constitue « ni un retrait, ni une fermeture », mais « un choix de responsabilité et de clarté. »

Un secteur qui pèse 3 milliards d’euros

Chambre Patronale du Bâtiment
© Chambre patronale du bâtiment

Il a rappelé que le bâtiment reste l’un des piliers économiques de Monaco. Le secteur représente près de 12 000 salariés, près de 400 entreprises et plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Face au ralentissement de la commande publique, Fabien Deplanche a appelé à la mise en place d’une programmation pluriannuelle cohérente et anticipée des investissements publics.

« Sans visibilité, il n’y a pas d’investissement ; sans investissement, il n’y a pas de compétences ; sans compétences, il n’y a pas de Monaco ». Cette visibilité est indispensable pour préserver les compétences, lisser les cycles d’activité, maintenir l’emploi, soutenir l’attractivité du secteur et garantir la continuité du modèle monégasque.