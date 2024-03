En août, les entreprises sans la fibre n’auront plus internet à Monaco

À l’occasion d’une conférence de presse, Monaco Telecom a rappelé l’arrêt du réseau cuivre à venir pendant l’été. 600 entreprises n’ont pas encore fait la transition vers la fibre.

« Ça va être du boulot mais on va y arriver », sourit le directeur de l’opérateur de télécommunications de Monaco. Martin Péronnet le rappelle, « le compte à rebours est lancé » pour les entreprises basées en Principauté. À partir du 1er août 2024, leur connexion internet sera coupée. La société monégasque appelle à « l’anticipation » des entités concernées.

Martin Peronnet, directeur de Monaco Telecom, a tenu une conférence de presse ce mercredi. ©Kevin Tchobanian

Pour appuyer sur la faisabilité de cette transition technologique, le directeur évoque la migration réussie des résidents monégasques vers la fibre, datée de fin janvier. « Et c’est possible parce que la fibre est présente partout à Monaco. » Pour les entreprises, la différence réside dans les multiples connexions et éléments branchés au réseau interne. « (Le réseau interne, ndlr) Si on change sa source de connexion, par exemple l’adresse IP, il faut le reconfigurer. Ce n’est pas compliqué, mais il faut le faire », illustre Martin Péronnet. À l’heure actuelle, 3 000 entreprises ont d’ores et déjà réalisé leur transition vers la fibre. Un travail collectif entre les 17 équipes de techniciens de Monaco Telecom sur le terrain et les opérateurs privés. « Notre objectif n’est certainement pas d’aller priver une entreprise de connexion, car nous savons très bien qu’elle ne peut pas travailler sans. »

Les standards téléphoniques coupés cette année

La deadline est la même, ou presque. À compter du mois d’août, Monaco Telecom coupera petit à petit les standards téléphoniques au format RNIS (réseau numérique à intégration de services), donc supportés par des équipements reliés au réseau cuivre et utilisés par les entreprises. 800 d’entre elles sont concernées et utilisent encore la prise T pour leur ligne de téléphonie fixe. À commencer par le Larvotto, les coupures se feront quartier par quartier jusqu’à la fin de l’année.

©Gouvernement Princier

Là aussi, le service de la fibre doit être utilisé. « Depuis longtemps, on est passé sur de la téléphonie sur IP. Assez souvent, l’équipement lui-même est compatible avec l’IP, il faut le mettre à jour ou revoir la configuration. Parfois, il faut changer l’équipement et les gens sont plus réticents », admet Martin Péronnet, conscient des échéances imposées par cette campagne menée conjointement avec le Gouvernement Princier. « Nous sommes obligés. Ce n’est pas simplement l’opérateur qui arrête la technologie, mais l’ensemble de la chaîne technique qui n’existe plus », conclut le directeur de Monaco Telecom.

