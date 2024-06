À Monaco, 1 salarié du privé sur 2 gagne plus de 3 256 euros bruts par mois 

L’IMSEE vient de révéler une étude qui concerne les salaires dans le privé à Monaco. Voici les chiffres.

D’après les données fournies par les Caisses sociales de Monaco, l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (IMSEE) a dévoilé plusieurs chiffres sur les salaires dans le privé. Et le plus important concerne l’évolution positive du salaire médian et du salaire moyen en Principauté.

Selon cette étude qui repose sur le calcul des salaires bruts en équivalent temps plein, le salaire médian a progressé de 5,2% en 2023, passant à 3 256 euros (soit 1 287 euros de plus que le minimum mensuel) alors que le salaire moyen atteint la somme de 4 841 euros.

Moins d’écart entre les plus hauts et les plus faibles salaires

Dans l’étude en question, il apparaît clairement que l’écart entre les salaires les plus hauts et les plus faibles se réduit. En d’autres termes, un salarié sur dix gagne moins de 2 241 euros, ce qui représente une hausse de 5,4% par rapport à l’année d’avant alors qu’un salarié sur dix gagne plus de 7 346 euros, soit seulement 2,5% de plus qu’en 2022.

Toujours selon l’IMSEE, les trois secteurs d’activité les plus rémunérateurs sont les activités financières et d’assurance, l’information et la communication et le commerce de gros. À contrario, ceux qui sont les moins rémunérateurs sont la construction, les activités scientifiques et techniques et le commerce de détail.

Une majorité d’hommes

Pour ce qui est de l’égalité des sexes, il est important de noter que les femmes sont peu présentes parmi les hauts salaires puisqu’elles ne représentent que 16,1% parmi les 1% des plus hauts salaires. Ainsi, leur salaire moyen est inférieur de 18,3% par rapport aux hommes pour un EQTP dans le secteur privé.