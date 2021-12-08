16-й Рождественский бал состоится 11 декабря в 20:00 в «Императорском зале» отеля Hôtel de Paris.

Элегантность, очарование и шик. Традиционный Рождественский бал в этом году не станет исключением. Организованный «Five Stars Events» бал передан под высокий патронаж Княгини Шарлен, и все собранные средства будут направлены в пользу ее фонда.

Магия «Щелкунчика»

После прошлогодней «Вселенной сказок» в этом году темой бала станет «Щелкунчик». Зал украсят цветами из дома Нармино, а рождественские песни создадут праздничную и поэтичную атмосферу. Крупный аукцион, организованный Sotheby’s, позволит участникам проявить щедрость в пользу Фонда Княгини Шарлен.

Среди гостей мероприятия — Принцесса Камилла де Бурбон (Рим, Париж, Монако) (Princesse Camilla de Bourbon), леди Моника дель Кампо Бакарди (Lady Monika del Campo Bacardi ), леди Бэйфилд-Холла, а также Екатерина Буторина из Москвы. Во время бала гостям будут подавать шампанское Armand de Brignac.

Организаторы напоминают, что на мероприятии будут действовать меры, введенные из-за пандемии коронавируса.