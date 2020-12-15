











12 декабря в зале «Ампир» отеля Hôtel de Paris прошел традиционный Рождественский бал Фонда Княгини Монако Шарлен. Вечер прошел под патронажем самой Княгини и в присутствии Генерального секретаря Фонда Гарета Уиттстока (Gareth Wittstock). Этот вечер был одновременно волшебным и благотворительным.

Доноры откликнулись на традиционный Рождественский бал. Вечер был посвящен «Вселенной сказок». На мероприятии прошел аукцион в пользу Фонда Княгини Монако Шарлен.

30 проектов получили поддержку в этом году

Средства будут направлены на программы обучения плаванию и предотвращению утопления «Учись плавать» и «Безопасность на воде». «Помните, что цель фонда — поддерживать проекты, подчеркивающие важность безопасности на воде. В 2020 году Фонд профинансировал около 30 проектов в 18 странах».





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Партнерство в Гане

На прошлой неделе Фонд Княгини Монако Шарлен возобновил свое партнерство с Фондом проектов развития образования (EDP Trust). Сотрудничество началось в 2015 году в Оуту-Бреку в Гане. Программа помогает молодежи определиться с карьерными перспективами, а также предоставляет уроки по плаванию и безопасности на воде.

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