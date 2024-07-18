Самый легкий в мире электровелосипед был выпущен монегасской компанией

Он настолько легкий, что весит меньше 10 килограммов!

После выпуска HPS Domestique в 2021 году, ограниченной серии Ares в 2022 году и революционного Lotus 136, монегасская компания HPS представляет свою последнюю модель: HPS Alan Walsh Art edition Bike. Что делает его особенным? Это самый легкий электровелосипед в мире.

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HPS Alan Walsh Art edition Bike отличается от других электрических моделей тем, что весит менее 9 килограммов. Аккумулятор и мотор вместе весят всего 2,3 килограмма.

Компания-пионер в области передовых технологий использовала материалы, которые одновременно прочные и очень легкие. Например, рама-монокок сделана из карбона, произведенного в Италии, и колеса из того же материала. Он также оснащен шинами Pirelli P ZERO™ и модульным аккумулятором, обеспечивающим до трех часов работы на одной зарядке.

Творческая коллаборация

Компания HPS объединилась с британским художником Аланом Уолшем, который живет в Монако и известен своим ярким, смелым и совершенным стилем, чтобы создать велосипед HPS Alan Walsh Art edition Bike.

Алан Уолш добавил свою индивидуальность, создав двухколесный велосипед в цветах Монако. Вся рама велосипеда выполнена в красном и белом цветах с небольшими золотыми акцентами. Этот элегантный дизайн действительно привлекает внимание!

«Я стремился создать эстетически красивый и элегантный велосипед, который отражал бы связь с Монако и автоспортом, теми вещами, которые сильно влияют на мое творчество», — говорит художник.

Во время проведения «Тур де Франс» этот самый легкий в мире электровелосипед будет выставлен в галерее Уолша.

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