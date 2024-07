La bici elettrica più leggera del mondo lanciata da un’azienda monegasca

La HPS Alan Walsh Art edition Bike in collaborazione con Alan Walsh © HPS

È talmente leggera che pesa meno di 10 kg!

Dopo il lancio della HPS Domestique nel 2021, della gamma Ares in edizione limitata nel 2022 e della rivoluzionaria Lotus 136, l’azienda monegasca HPS ha presentato il suo ultimo modello: la HPS Alan Walsh Art edition Bike. Perché è speciale? È la bicicletta elettrica da strada più leggera del mondo.

La HPS Alan Walsh Art edition Bike si distingue dagli altri modelli elettrici per il peso inferiore ai 9 chili. La batteria e il motore pesano, insieme, solo 2,3 chili.

Per realizzarla, l’azienda, pioniera nella tecnologia d’avanguardia, ha lavorato con materiali robusti e allo stesso tempo molto leggeri. Ad esempio, il telaio monoscocca è in carbonio, prodotto in Italia, e le ruote sono dello stesso materiale. È inoltre dotata di pneumatici Pirelli P ZERO™ e di una batteria modulare che fornisce fino a tre ore di energia con una sola carica.

Una collaborazione artistica

HPS ha collaborato con l’artista britannico Alan Walsh, residente nel Principato e famoso per il suo stile audace, vivace e senza fronzoli, per progettare la HPS Alan Walsh Art edition Bike.

Alan Walsh ha aggiunto il suo tocco personale disegnando una due ruote con i colori di Monaco. L’intero telaio della HPS Alan Walsh Art edition Bike è rosso e bianco, con particolari in oro. Con questo design di lusso, lo stile non manca di certo!

“L’obiettivo era quello di creare una bicicletta bella ed elegante, che avesse un legame con Monaco e con gli sport motoristici, che influenzano gran parte della mia arte”, ha spiegato l’artista.

Per tutta la durata del Tour de France, la bicicletta elettrica più leggera del mondo sarà esposta alla galleria Walsh.

