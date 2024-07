Le vélo électrique le plus léger au monde lancé par une société monégasque 

Il est tellement léger qu’il pèse moins de 10 kilos !

Après le lancement du HPS Domestique en 2021, de la gamme Ares en édition limitée en 2022 et de la révolutionnaire Lotus 136, la firme monégasque HPS dévoile son dernier modèle : le HPS Alan Walsh Art edition Bike. Sa particularité ? Il s’agit du vélo e-road le plus léger au monde.

Le HPS Alan Walsh Art edition Bike se distingue des autres modèles électriques par son poids de moins de 9 kilos. La batterie et le moteur, ensemble, n’affichent que 2,3 kilos sur la balance.

Pour le réaliser, l’entreprise pionnière dans la technologie de pointe a travaillé avec des matériaux à la fois robustes et très léger. Par exemple, son cadre monocoque est en carbone, fabriqué en Italie, et les roues sont dans la même matière. Il possède également des pneus Pirelli P ZERO™ et une batterie modulaire délivrant jusqu’à trois heures de puissance sur une charge.

Une collaboration artistique

La société HPS s’est associée à l’artiste britannique Alan Walsh, basé en Principauté et bien connu pour son style vibrant, audacieux et épuré, pour la conception du HPS Alan Walsh Art edition Bike.

Alan Walsh a donc ajouté sa touche en imaginant un deux-roues aux couleurs de Monaco. En effet, un coloris rouge et blanc habille tout le cadre du HPS Alan Walsh Art edition Bike, avec de petits détails dorés. Et avec ce design luxueux, il ne manque clairement pas de style !

« L’objectif était de créer un vélo visuellement beau et élégant, en lien avec Monaco et le sport automobile, qui influencent une grande partie de mon art » a expliqué l’artiste.



Pendant toute la durée du Tour de France, le vélo électrique le plus léger au monde sera exposé au sein de la galerie Walsh.

