Le Prince Albert II découvre l’exposition « Monaco et le Tour de France » 

Le Prince Albert II devant l’exposition « Monaco et le Tour de France » © Direction de la Communication / Charly Gallo

Elle est à découvrir jusqu’au 31 août 2024.

Le Prince Albert II s’est rendu aux Jardins Saint-Martin, plus précisément au niveau des grilles, où sont affichées 19 photos dans le cadre de l’exposition « Monaco et le Tour de France », conçue et réalisée par la Direction de la Communication.

Une rétrospective gratuite de 1952 à nos jours

Cette exposition retrace 85 ans de liens entre le Tour de France et la Principauté, qui accueillera, le dimanche 21 juillet, la Grande Boucle pour la 12ème fois et sera ville-étape pour la 7ème fois. Ce contre-la-montre individuel de 34 kilomètres reliant Monaco à la Promenade des Anglais à Nice sera la 21e et dernière étape de ce 111e Tour de France.

