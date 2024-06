Tour de France 2024 : la Principauté lance son site Internet officiel pour l’étape Monaco-Nice

Le dimanche 21 juillet 2024, la Principauté accueillera la 21e et ultime étape du 111e Tour de France, un contre-la-montre individuel reliant Monaco à Nice. Pour faciliter l’organisation et la communication, le Gouvernement Princier a lancé son site Internet : Le Tour à Monaco.

La grande et dernière étape du Tour de France 2024 est un événement majeur pour la Principauté. Prévue pour attirer plusieurs milliers de passionnés de cyclisme, elle nécessite une organisation millimétrée avec de nombreux aménagements, notamment en matière de circulation et de transports en commun.

Pour fournir toutes les informations nécessaires sur cette étape et ses activités annexes, le Gouvernement Princier a lancé un site Internet dédié : https://letouramonaco.gouv.mc.

Ce site propose des détails pratiques sur le parcours, les horaires, les animations, les solutions de transport et les impacts prévus sur la mobilité dans Monaco. Un lien vers l’application Citymapper est également disponible pour faciliter les déplacements.

La section « Autour du Tour » offre des suggestions pour découvrir Monaco et prolonger l’expérience touristique au-delà de la course, avec des idées de visites comme la plage du Larvotto ou encore l’exposition estivale du Grimaldi Forum. La rubrique « Monaco et le Tour de France » met en lumière la relation historique de la Principauté avec la compétition et le cyclisme en général.

Disponible en trois langues (français, anglais, italien), le site est optimisé pour les smartphones et tablettes, garantissant une navigation ergonomique et accessible à tous !

