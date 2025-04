Padel Best Village : Le rendez-vous incontournable de ce week-end au Grimaldi Forum

L’événement sportif et lifestyle qui transforme Monaco en capitale mondiale du padel promet un programme exceptionnel mêlant compétitions, conférences prestigieuses et art contemporain.

Le Padel Best Village revient pour sa troisième édition au prestigieux Grimaldi Forum ce week-end, les 26 et 27 avril, avec une formule encore plus ambitieuse. L’événement transforme complètement l’espace avec trois courts de padel installés sous les verrières, deux terrains de pickleball (un à l’intérieur, un sur la terrasse) et un espace dédié au Padel Forum pour les échanges professionnels et les conférences thématiques.

Cette année marque un tournant avec l’introduction d’une section artistique. L’artiste international Dicò, surnommé « The Fire Artist », sera l’une des attractions phares. Ses œuvres uniques seront présentées lors du dîner de gala au profit de Fight Aids Monaco.

Un plateau de stars internationales

Le Padel Best Village accueille un impressionnant casting de légendes du football, dont les Français Sébastien Frey et Vincent Candela, ainsi que des stars internationales comme Christian Vieri, Ciro Ferrara et Frank De Boer. Ces personnalités participeront non seulement aux tournois mais aussi aux conférences thématiques programmées tout au long du week-end.

La Givova Five Padel Cup : France vs Italie

Point d’orgue de l’événement, le tournoi Givova Five Padel Cup mettra aux prises huit clubs français contre huit clubs italiens. Les matchs débuteront samedi à 10h45 avec les demi-finales et finales prévues dimanche. Une belle occasion de découvrir ce sport en pleine explosion à travers une compétition internationale de haut niveau.

Le Padel Best Village est de retour au Grimaldi Forum pour une 3e édition inédite

Un événement caritatif

La soirée de clôture au Twiga Monte-Carlo dimanche 27 avril constituera le point culminant de l’événement. Ce dîner de gala permettra de récolter des fonds pour l’association Fight Aids Monaco, présidée par la Princesse Stéphanie. Des enchères d’œuvres d’art créées par des artistes prestigieux comme Dicò seront organisées pour soutenir cette noble cause.

Informations pratiques

Lieu : Grimaldi Forum de Monaco

Dates : Samedi 26 et dimanche 27 avril 2025

Horaires : De 10h à 20h

Billets : À partir de 25 euros, disponibles sur Montecarloticket.com, FNACSPECTACLES.COM et TICKETMASTER.COM

Ne manquez pas cet événement unique où le sport, les affaires et l’art se rencontrent dans un cadre exceptionnel !