Le Padel Best Village est de retour au Grimaldi Forum pour une 3e édition inédite

Un événement alliant sport et business à ne surtout pas manquer © Padel Best Village

Suite au succès retentissant du Padel Best Expo 2024, la troisième édition de l’événement s’installe à Monaco pour un week-end exceptionnel, les 26 et 27 avril 2025, au prestigieux Grimaldi Forum.

Cette année, l’événement se réinvente sous le nom de « Padel Best Village », avec un programme encore plus ambitieux et diversifié. Au cœur de cet événement, le Padel reste évidemment à l’honneur. Au programme ? Des stands, un espace dédié aux conférences, un court de pickleball en extérieur et trois courts de Padel installés sous les verrières.

Publicité

Le Padel Best Expo réunira à Monte-Carlo les entreprises du secteur

L’événement sera également un véritable carrefour d’opportunités professionnelles, avec des zones dédiées aux conférences et un espace inédit, le Padel Forum, réservé aux échanges B2B et B2C. Ce forum constitue un terrain fertile pour les professionnels du secteur, sponsors, et partenaires, qui pourront y développer de nouvelles synergies et collaborations.

Le Padel Best Village 2025 sera marqué par la présence de personnalités du sport, avec une attention particulière portée à la France. Parmi les invités d’honneur, les légendes du football français Sébastien Frey et Vincent Candelà seront présents à la cérémonie d’ouverture.

Comment le padel s’est-il fait une place au soleil à Monaco et sur la Côte d’Azur ?

Quand le sport rencontre l’art

Cette édition marque également un tournant, avec l’introduction de nouvelles macro-zones, dont une section dédiée à l’art. Parmi les stars de cette nouvelle initiative, l’artiste Dicò, peintre, sculpteur et artiste visuel de renommée internationale, sera l’un des invités phares. Cet artiste, surnommé « The Fire Artist » pour son talent unique à travailler la flamme, offrira ses œuvres lors de la soirée de gala.

Dicò a récemment créé un portrait du combattant Conor McGregor et a exprimé son enthousiasme à l’idée de participer à cet événement en soulignant l’importance de soutenir Fight Aids Monaco, partenaire de l’événement : « C’est un grand honneur pour moi d’être présent au Padel Best Village et de contribuer à soutenir l’association Fight Aids. Lorsque le sport rencontre une cause charitable, participer avec son art signifie apporter une valeur ajoutée ! »

© Dicò

Une forte dimension internationale

Le Padel Best Village 2025 se distingue également par son rayonnement international. En effet, l’événement a reçu le patronage de l’Ambassade d’Italie à Monaco, un témoignage de la portée diplomatique et commerciale de ce rendez-vous. Manuela Ruosi, l’Ambassadrice d’Italie en Principauté, a souligné l’importance de cette collaboration : « La visibilité offerte par des manifestations sportives telles que celles-ci a parmi ses objectifs non seulement de favoriser les opportunités d’investissement et le tourisme, mais également de faciliter des phénomènes d’inclusion et d’intégration et de contribuer à la croissance économique et sociale des pays participants. »

Cette édition sera également marquée par la Givova Five Padel Cup, où huit clubs italiens et huit clubs français s’affronteront dans le tournoi spécial Italy France Padel Cup. Cette compétition mettra en avant les meilleurs clubs de chaque pays et servira de point de convergence entre deux communautés sportives dynamiques.

Un dîner de gala au profit de Fight Aids Monaco

Le clou du spectacle sera la soirée de clôture qui se tiendra le 27 avril au Twiga Monte-Carlo, avec la remise des prix aux équipes victorieuses. Ce dîner de gala sera aussi l’occasion de participer à une activité ludique dont les bénéfices seront entièrement reversés à l’association Fight Aids Monaco, présidée par la Princesse Stéphanie de Monaco, qui lutte activement contre le VIH. « Pour Fight Aids Monaco, chaque être est une ressource pour le monde, et c’est précisément cette vision de partage et d’engagement qui anime cet événement » souligne Christophe Glasser, Directeur de l’association.

Les invités pourront également découvrir des œuvres d’art uniques et participer à des enchères de charité, avec des lots rares, créés par des artistes prestigieux comme Dicò. Ces enchères contribueront directement à la collecte de fonds pour l’association.

Informations pratiques :