Il Padel Best Village torna al Grimaldi Forum per la sua terza edizione

Non dimenticate di acquistare il biglietto per partecipare!

Dopo l’incredibile successo del Padel Best Expo 2024, la terza edizione dell’evento si terrà al Grimaldi Forum durante il fine settimana del 26 e 27 aprile 2025.

Pubblicità

Ribattezzata “Padel Best Village”, la fiera di quest’anno ha in serbo tantissime novità. Cosa prevede il programma? Stand, un’area conferenze, un campo da pickleball all’aperto e tre campi da padel allestiti sotto i tetti di vetro.

Più che un semplice evento sportivo, il salone è anche un’opportunità di networking e di business per gli appassionati di questo sport in rapida ascesa. Durante queste due giornate, sponsor, partner e giocatori si incontreranno per far nascere conversazioni interessanti e sviluppare collaborazioni in un ambiente incredibilmente stimolante.

Monte-Carlo Country Club: la storia del circolo del tennis di Monaco

Il Padel Best Village 2025 ospiterà anche la terza edizione della Givova Five Padel Cup, con un torneo speciale Italy France Padel Cup. I protagonisti della competizione saranno 8 club italiani e 8 club francesi che si sfideranno nelle fasi finali. È un modo interessante di rafforzare i legami tra le comunità sportive e portare l’eccellenza dei club francesi direttamente nel Principato.

Il clou dello spettacolo? Un gala al Fairmont Monte-Carlo durante il quale si terrà una tombola a favore di Fight Aids Monaco, partner del Padel Best Village. “Per Fight Aids Monaco, ogni essere umano è una risorsa per il mondo, ed è proprio questa visione di condivisione e impegno ad animare questo evento”, sottolinea Christophe Glasser, direttore dell’associazione.

Informazioni pratiche: